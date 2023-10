Geschwister aus Rehna vermisst: Polizei sucht Frieda (6) und Greta (10)

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Im mecklenburgischen Rehna werden seit mehr als einem Monat zwei Schwestern vermisst. Die bisherige Suche blieb erfolglos. Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

Syke – In einem Vermisstenfall im Nordwest mecklenburgischen Rehna bittet die Polizei nun um mithilfe. Bereits seit dem 23. September werden dort die beiden Schwestern Frieda Schuldt-Windischmann (6) und Greta Schuldt-Windischmann (10) vermisst. Darüber berichteten bereits mehrere örtliche Medien übereinstimmend. Bisherige Versuche, die Geschwister zu finden, blieben erfolglos.

Zuletzt gesehen wurden die beiden Schwestern am 23. September im Jugendhilfezentrum Rhena. Seit Sonntagnachmittag (23. September) um circa 15:30 gelten die Kinder als vermisst. Die Polizei vermutet, dass sie sich bei der Mutter aufhalten: „Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Kinder mit ihrer Mutter unterwegs, die nicht personensorgeberechtigt ist“, erklärt die Polizei gegenüber svz.de.

Vermisste Mädchen aus Rehna: Beide sind schlank und tragen schulterlanges Haar

Um die Mädchen aufzufinden, wurde eine Personenbeschreibung veröffentlicht. Die 10-jährige Greta ist etwa 140 cm groß und schlank. Die 6-jährige Frieda misst circa 120 cm und ist ebenfalls schlank. Beide tragen schulterlanges braunes Haar.

Bereits seit dem 23. September werden die beiden Mädchen vermisst. (Symbolbild) © Imago/Michael Gstettenbauer

Bisherige Auffindungsversuche blieben ohne Erfolg. Die Suche erstreckt sich über ganz Deutschland. „Der aktuelle Aufenthaltsort ist unbekannt und könnte sich im gesamten Bundesgebiet befinden“, erklärt die Polizei gegenüber svz.de. Aus diesem Grund wird nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Hinweise zu den vermissten Geschwistern können bei der Polizei gemeldet werden

Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Mädchen können telefonisch bei der Polizei Gadebusch unter der Nummer: 03886 7220 oder unter der Web-Adresse www.polizei.mvnet.de, abgegeben werden. Zudem können Informationen zum Verbleib der Kinder auch in jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Bei Vermisstenfällen wendet sich die Polizei teilweise auch an die Fernsehsendung Aktenzeichen XY. Dadurch kann die Öffentlichkeit in die Ermittlungen mit eingebunden werden. So ist es auch im Fall des Vermissten Oliver Heise aus dem südlichen Kreis Diepholz oder bei einem „Cold Case“ aus Bremen.