Mitten in NRW-Wald stehen Kampfpanzer aus dem Kalten Krieg

Von: Maximilian Gang

Man kann die Panzer im Brander Wald bei Aachen besichtigen – unter bestimmten Voraussetzungen. © Wassilis Aswestopoulos/Imago

Im Brander Wald in Aachen (NRW) stehen mehrere Panzerwracks aus der Zeit des Kalten Krieges. Was hat es damit auf sich? Und kann man sie besichtigen?

Aachen – Was man im Brander Wald bei Aachen (NRW) zu sehen bekommt, wird in der Vergangenheit wohl bereits den ein oder anderen erstaunten Blick auf sich gezogen haben. Denn inmitten der Bäume und Sträucher in dem Waldstück in der Städteregion Aachen finden sich gleich mehrere Panzerwracks aus der Zeit des Kalten Krieges. Mit der Zeit sind die Kampffahrzeuge zu einem beliebten Ausflugsziel und Fotomotiv geworden. Doch warum stehen die Kampfpanzer in dem Wald? Und kann man sich die Wracks einfach so aus nächster Nähe anschauen?

24RHEIN erklärt, was es mit den Panzern im NRW-Wald auf sich hat und was man bei einem Besuch beachten muss.