Mittwoch bricht Wetter-Rekord - Sommerhitze bei 26 Grad

Das Wetter in Deutschland bringt am Mittwoch Rekorde mit sich. Temperaturen von bis zu 26 Grad und Sommerhitze werden erwartet.

Das Hochdruckgebiet Nicole verabschiedet sich langsam aus Deutschland, es verweilt noch etwas im Osten, bevor es den Weg für Hoch Odette freimacht. Die Hochdruckwetterlage bringt am Mittwochmorgen bereits verbreitet Sonnenschein nach Deutschland, Wolken sind nur im Süden zu finden, wo sie gerade im Raum Stuttgart die Sonnenstunden stark begrenzen. Dennoch wird es im Süden trotz der Wolkendecke rekordverdächtig warm. Das gute Wetter hält sich auch am Gründonnerstag, nur wird dann die Bewölkung deutlich dichter. Wie BW24* berichtet, bricht der Mittwoch einen Wetter-Rekord in Deutschland und sorgt für Sommerhitze mit bis zu 26 Grad.

Ob das Wetter in Stuttgart* in den nächsten Tagen - und auch über Ostern - einen Temperatursturz erlebt, ist laut Meteorologe Dominik Jung noch unklar. (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.Media.