Öffnungen trotz Corona in NRW: Städte und Kreise feuern Bewerbungen raus

In Nordrhein-Westfalen soll es bald Modellprojekte geben. Kreise und Städte bewerben sich bereits, um Öffnungen trotz Corona-Krise voranzutreiben. Was genau steckt dahinter?

NRW - Einerseits stellt sich NRW*-Ministerpräsident Armin Laschet* hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel, wenn es darum geht, einen harten Corona*-Lockdown zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite spricht der CDU-Parteivorsitzende schon seit Längerem davon, Öffnungen und Lockerungen in Nordrhein-Westfalen vorantreiben zu wollen. (News zum Coronavirus)

Jetzt könnte Bewegung in die Geschichte kommen. So hat Armin Laschet Versuche von Öffnungen in NRW als sogenannte Modellprojekte angekündigt. Das Interesse daran ist bei den jeweiligen Städten und Kreisen groß - viele richteten umgehend ihre Bewerbungen an die Landesregierung. Wie wa.de berichtet, folgt eine wichtige Entscheidung in den nächsten Tagen.