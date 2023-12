In Baden-Württemberg gibt es einen der modernsten Kinosäle Deutschlands

Von: Dominik Grill

Drucken Teilen

Kino geht immer – besonders in der kalten Jahreszeit. (Symbolfoto) © Peter Steinmetz

So spannend die neuesten Fernsehserien sind, so ausgetüftelt das eigene Heimkino auch ist – mit einem Kino kann dann doch nichts mithalten. Das gilt besonders für einen Saal in Baden-Württemberg.

Mehr zum Thema Eines der spektakulärsten Kinos Deutschlands befindet sich in Baden-Württemberg

Esslingen - Gemütliche Sitze, Nachos mit Käse-Dip und obendrein ein unterhaltsamer Film: Idealerweise ist ein Kinobesuch ein wunderbares Erlebnis. Eine ganz besondere Erfahrung machen Zuschauer in einem Kino in Baden-Württemberg, das zu den spektakulärsten Deutschlands zählt. BW24 berichtet, was es damit auf sich hat.

Auf der Website finden Interessierte weitere spannende News und Fakten rund um Baden-Württemberg.