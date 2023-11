DWD warnt vor Glätte und Schneefall in NRW: Bis zu 20 Zentimeter möglich

Von: Johanna Werning

Der DWD warnt vor Schnee in NRW (Symbolbild). © Olaf Döring/Imago

Der DWD warnt vor Schnee und Glätte in NRW. In mehreren Kreisen und kreisfreien Städten gilt aktuell eine Schneefall-Warnung.

Köln – Pünktlich zum Beginn der Weihnachtsmarktsaison sorgt Polarluft für Minusgrade und nasskaltes Wetter in NRW. Bis zu 20 Zentimeter Schnee könnten fallen, was nicht nur für ein Wintermärchen, sondern auch für Gefahren sorgt, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Teilen von NRW gibt es bereits eine amtliche Wetterwarnung vor Schneefall. Doch was bedeutet das für die kommenden Tage? 24RHEIN berichtet, welche Regionen besonders betroffen. Redakteurin Johanna Werning hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.