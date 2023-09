WDR-Moderatorin Mona Ameziane posiert mit Kindheitshelden: „Mein 6-jähriges Ich wäre beeindruckt“

Von: Constanze Julita

Mona Ameziane, WDR-Moderatorin, trifft beim Bienenaktionstag in Mannheim zwei ihrer Kindheitshelden. Auf Instagram berichtet sie. © APress/IMAGO

Beim Bienenaktionstag in Mannheim geht für Mona Ameziane ein Traum in Erfüllung: Dort trifft sie gleich zwei Kindheitshelden, wie sie auf Instagram erzählt.

Köln – Bekannt als WDR-Moderatorin, war Mona Ameziane am 20. September zu Besuch in Mannheim. Dort hatten sie einen Moderationsjob beim Bienenaktionstag 2023. Wie die 29-jährige auf Instagram berichtet, traf sie bei der Veranstaltung zwei Helden aus ihrer Kindheit. Mit beiden posiert sie strahlend vor der Kamera und schreibt dazu, dass ihr „6-jähriges Ich beeindruckt wäre“.

