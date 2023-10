Mottoschal für den Kölner Karneval 2024: Was bereits bekannt ist

Von: Johanna Werning

Teilen

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Mottoschal für den Kölner Karneval. Aber wie sieht er aus, wie teuer ist er und wo kann man ihn kaufen? Der Überblick.

Köln – Nicht mehr lange und es heißt wieder „kölle alaaf“. Am 11.11. startet die neue Karnevalssession. Die Vorbereitungen für den Kölner Karneval laufen bereits auf Hochtouren und auch die Vorfreude dürfte bereits den ein oder anderen Karnevalsfan erreicht haben. Und die dürfte sich jetzt noch mehr steigern. Denn rund einen Monat vor der Sessionseröffnung wird am Donnerstag (12. Oktober) offiziell der Mottoschal für den Kölner Karneval 2024 vorgestellt.

Karneval in Köln: Die Kostümtrends für den 11.11. Fotostrecke ansehen

Mottoschal für den Kölner Karneval 2024: Was bereits bekannt ist

Wie genau der Mottoschal für die Session 2024 aussieht, haben Festkomitee Kölner Karneval und Deiters bislang noch nicht verraten. Klar ist aber, dass der Schal auch in diesem Jahr wieder auf das Sessionsmotto anspielt. Das lautet für den Kölner Karneval 2024 „Wat e Theater – wat e Jeckespill“. Damit dürfte der jecke Mottoschal wohl auch in diesem Jahr wieder bunt werden.

Ein Detail verrät das Festkomitee Kölner Karneval dann aber doch schon: „Das Motto ist eine Hommage an all die Menschen, die vor und hinter den Kulissen mit viel Herzblut arbeiten“ und „eine Hommage an das Theater findet sich auch in der Gestaltung des neuen Mottoschals wieder“.

Kölner Karneval: Wie teuer ist der Mottoschal 2024?

Wie teuer der Mottoschal 2024 ist, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr kostete der Kinder-Schal jedoch 11 Euro und der Schal für Erwachsene 15 Euro.

So sah der Mottoschal 2023 für den Kölner Karneval aus (Archivbild) © Deiters

Mottoschal für Kölner Karneval 2024: Wo und ab wann zu kaufen?

Auch ab wann der Mottoschal im Kölner Karneval in den offiziellen Verkauf geht, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Mottoschal 2023 wurde jedoch online und in den Deiters-Filialen in und rund um Köln verkauft. Dabei waren die Mottoschals in den vergangenen beiden Sessionen immer wieder ausverkauft. Ob der diesjährige Schal genauso erfolgreich wird, bleibt abzuwarten. (jw)