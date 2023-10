Mountainbike-WM in Indonesien wegen Waldbränden abgesagt

Das teaminterne Duell um die Goldmedaille zwischen Titouan Perrin-Ganier und Simon Gegenheimer vom Aalener Racingteam wird es am Sonntag nicht geben. Die WM in Indonesien ist wegen der Waldbrände abgesagt werden. Möglicher neuer Termin: 12. November. © Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Zu hohe Luftverschmutzung: Die für kommenden Sonntag angesetzte Sprint-Weltmeisterschaft in Palangkaraya wird kurzfristig verschoben. Möglicher neuer Termin: 12. November.

Die zuletzt heftigen Waldbrände in Indonesien stoppen nun auch die Mountainbiker. Die Sprint-Weltmeisterschaft am 15. Oktober musste jetzt kurzfristig abgesagt werden, weil der Brandsmog gesundheitsschädlich für die Fahrer ist. „Die Grenzwerte für die Partikel in der Luft sind bei weitem überschritten, deshalb ist die Absage die logische Folge“, sagt Teamchef Steffen Thum vom Aalener Racingteam.

Drei WM-Favoriten aus Aalen

Gleich drei Fahrer des Aalener Racingteams haben in Indonesien berechtigte Hoffnungen auf den WM-Titel. Bei den Frauen ist es Marion Fromberger, die zu den Favoritinnen gehört. Bei den Männern wird gar ein Zweikampf zwischen den beiden Aalenern Teamkollegen Simon Gegenheimer (Weltmeister 2021, Vizeweltmeister 2020, 2022) und Titouan Perrin-Ganier (Weltmeister 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) erwartet. Die beiden sind auch in der nun abgelaufenen Weltcup-Saison der Konkurrenz wieder davongefahren.

