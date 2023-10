Was dieses Wochenende in NRW los ist: Kirmes, Feste und mehr

Am Wochenende hat NRW wieder einige Veranstaltungen zu bieten. Unter anderem finden verschiedene Volksfeste und zahlreiche Events rund um Halloween statt.

Köln – Auch an diesem Wochenende (Freitag, 27. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober) ist in NRW wieder einiges geboten. 24RHEIN zeigt eine Auswahl am Veranstaltungen für das Wochenende in NRW. Vor allem Halloween und Kirmes steht an diesen Tagen im Mittelpunkt. Auch in Köln ist am Wochenende einiges los, wie 24RHEIN im Überblick zeigt.

Das Wochenende in NRW: Zahlreiche Volksfeste starten – Kirmes im Überblick

Am Wochenende startet in Köln die Deutzer Kirmes. © Jochen Tack/Imago

Der Sommer ist zwar vorbei, doch die Kirmes-Saison noch lange nicht. Auch im Oktober und November starten viele Volksfeste in zahlreichen NRW-Städten. Gleich sechs Volksfeste können am Wochenende vom 27. bis zum 29. Oktober besucht werden. Mit dabei ist die Deutzer Kirmes in Köln. An der Deutzer Werft beginnt am 28. Oktober der große Kirmes-Trubel, samt Feuerwerk und Familientag. Auch in der Nachbarstadt Düsseldorf läuft noch bis Sonntag (29. Oktober) die Herbstkirmes am Tonhallenufer. Alle Volksfeste am kommenden Wochenende im Überblick:

Was ist am Wochenende in NRW los? Halloween Horror Festival im Moviepark

Der Movie Park in Bottrop feiert in diesem Jahr den 25. Geburtstag des Halloween Horror Festivals. © Thomas Goedde/imago

Wer sich richtig gruseln und auf Halloween (31. Oktober) einstimmen möchte, sollte beim Halloween Horror Festival im Movie Park in Bottrop vorbeischauen. Noch bis zum 12. November läuft man dort schaurigen Gestalten über den Weg, die Besucher in Angst und Schrecken versetzen. Täglich ab 18 Uhr beginnt auf dem Movie Park Gelände das Horror-Festival, berichtet wa.de. Das Highlight: Die Horror-Häuser, durch die Besucher durchlaufen müssen. Nichts für schwache Nerven.

Adresse: Warner-Allee 1, 46244 Bottrop

Warner-Allee 1, 46244 Bottrop Öffnungszeiten: Horror Festival ab 18 bis 22 Uhr

Horror Festival ab 18 bis 22 Uhr Eintritt: zwischen 34,90 € und 54,90 €

Was am Wochenende in NRW los ist: Ein Ausflug zur kleinsten Stadt in NRW

Burg Hengebach zählt als Wahrzeichen der Stadt Heimbach. Gebaut wurde sie im 11. Jahrhundert. (Archivbild) © Rech/imago

Wochenenden eignen sich besonders gut, um auf Erkundungstour im eignen Bundesland zu gehen. Wer der Großstadt entfliehen möchte, sollte einen Ausflug in die Eifel machen. Nicht weit vom Nationalpark befindet sich dort die kleinste Stadt Nordrhein-Westfalens. Mit insgesamt 4286 Einwohnern ist Heimbach (Kreis Düren) ein überschaubares Städtchen mit einer malerischen Kulisse, alten Fachwerkhäusern und einer uralten Burg.

Anfahrt: Von Bonn circa eine Stunde über die A555

Von Bonn circa eine Stunde über die A555 Einwohner: 4286 (Stand: August 2021)

4286 (Stand: August 2021) Sehenswürdigkeiten: Burg Hengebach, Abtei Mariawald, Rursee, Jugendstil-Wasserkraftwerk, Pfarrkirche St. Clemens

So wird das Wochenende in NRW: Schaurige Stadtführung durch Monschau

Die historische Altstadt von Monschau in der Eifel verwandelt sich anlässlich Halloween in eine Geisterstadt (Archivbild) © Wassilios Aswestopoulos/ZUMA Press

„Halloween ist wie Karneval im Dunkeln“, lautet das Motto in Monschau am kommenden Wochenende. Kurz vor Halloween spuken Geister in dem malerischen Städtchen Monschau. Am 27. und 28. Oktober finden „schaurige Stadtführungen“ durch die Altstadt statt. Trotz Grusel-Faktor ist das Event laut Veranstalter auch für Familien mit Kindern ab acht Jahren geeignet. Beginn der Führung ist auf dem Marktplatz.

Zeitraum: Freitag, 27. bis Samstag, 28. Oktober 2023, ab 19 Uhr auf dem Marktplatz

Freitag, 27. bis Samstag, 28. Oktober 2023, ab 19 Uhr auf dem Marktplatz Anfahrt: Von Köln circa anderthalb Stunden über die B266

Von Köln circa anderthalb Stunden über die B266 Tickets: Erwachsene 5 Euro, Kinder von 8 bis 12 Jahren 2,50 Euro; Tickets gibt es nur an der Abendkasse ab 17 Uhr, auf dem Marktplatz.

Erwachsene 5 Euro, Kinder von 8 bis 12 Jahren 2,50 Euro; Tickets gibt es nur an der Abendkasse ab 17 Uhr, auf dem Marktplatz. Weiteres Programm: Halloween-Programm im Aukloster an beiden Tagen, Halloween-Party im Braukeller am Samstag (ab 21 Uhr)

Das Wochenende in NRW: Herbstfeste in Bad Honnef und Hamm

Bevor die Weihnachtszeit losgeht, finden in NRW noch einige herbstliche Feste statt. Der traditionelle Martinimarkt startet am 25. Oktober auf dem Kirch- und Marktplatz in der Fußgängerzone. Besucher erwarten Kunsthandwerker, Gourmetstände und Feinkoststände. Und auch der „Bunte Herbst“ in Hamm lädt vom 27. bis zum 29. Oktober zum Flanieren ein. In der gesamten Innenstadt sind Marktstände aufgebaut, unter anderem Fischmarkt und ein Hollandmarkt. Eine Auswahl an Herbstfesten in NRW:

Martinimarkt in Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis): Mittwoch, 25. bis Sonntag, 29. Oktober 2023, jeweils von 12 bis 21 Uhr

Mittwoch, 25. bis Sonntag, 29. Oktober 2023, jeweils von 12 bis 21 Uhr Hamms Bunter Herbst: Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Oktober 2023, 10 bis 19 Uhr (Sonntag bis 18 Uhr)

Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Oktober 2023, 10 bis 19 Uhr (Sonntag bis 18 Uhr) Bergkamen Lichtermarkt (Kreis Unna): Freitag, 27. Oktober 2023, 18 bis 23 Uhr

Freitag, 27. Oktober 2023, 18 bis 23 Uhr Hansefest in Wesel (Kreis Wesel): Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Oktober 2023

Das Wochenende in NRW: Halloween-Fest auf Burg Satzvey

Ganz im Zeichen des schaurigsten Tag des Jahres, veranstalten auch Burgen in NRW eigene Halloween-Events. Auf der Burg Satzvey wird es am 28. und am 31. Oktober ein Halloween-Fest mit gruseligem Programm geben. Ab 14 Uhr geht es bereits für Familien los. Ab 21 Uhr startet dann für Erwachsene eine große Aftershowparty in der Burg mit DJ.

Adresse: An d. Burg 3, 53894 Mechernich (Kreis Euskirchen)

An d. Burg 3, 53894 Mechernich (Kreis Euskirchen) Anfahrt: Von Düren circa 40 Minuten über die B56

Von Düren circa 40 Minuten über die B56 Zeitraum: Samstag, 28. Oktober und Dienstag, 31. Oktober ab 14 Uhr (für Familien), ab 18 Uhr gruseliges Programm, ab 21 Uhr Aftershowparty

Samstag, 28. Oktober und Dienstag, 31. Oktober ab 14 Uhr (für Familien), ab 18 Uhr gruseliges Programm, ab 21 Uhr Aftershowparty Eintritt: Kinder 15 Euro, Erwachsene Samstag, 28. Oktober ab 22 Euro (Vorverkauf), Dienstag, 31. Oktober ab 25 Euro (Vorverkauf)

Was am Wochenende in NRW los ist: Herbstlicher Schlosszauber auf Schloss Morsbroich

Auch auf Schloss Morsbroich in Leverkusen wird der Herbst gefeiert. Vom 27. bis zum 29. Oktober findet im barocken Schloss der „Schlosszauber“ statt – eine herbstliche Veranstaltung mit über 140 Ausstellern. Dabei finden Besucher die Stände sowohl im Schlosspark, als auch im Schloss selber. An drei Tagen werden hier herbstliche Dekorationen, Möbel, Kunst, Schmuck und Mode angeboten.

Adresse: Gustav-Heinemann-Str. 80, 51377 Leverkusen

Gustav-Heinemann-Str. 80, 51377 Leverkusen Anfahrt: Von Bergisch Gladbach circa 25 Minuten über die Kempener Straße

Von Bergisch Gladbach circa 25 Minuten über die Kempener Straße Zeitraum: Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Oktober, Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Oktober, Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr Eintritt: Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 18 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Das Wochenende in NRW auf einen Blick: Halloween Festival im Kloster Graefenthal

Das uralte Kloster Graefenthal in Goch verwandelt sich an Halloween in eine schaurige Party-Location. (Archivbild) © Udo Gottschalk/imago

Eine Location wie in einem Horrorfilm: Das Kloster Graefenthal, das ins Jahr 1376 zurückreicht, verwandelt sich am 31. Oktober in ein großes Halloween-Festival. Bereits zum zehnten Mal findet die Party in den Räumen des ehemaligen Klosters statt. Laut Veranstaltern soll das Event dieses Jahr größer als je zuvor sein. Neben sechs Dancefloors und Live-Musik wird es 2023 auch eine Feuershow und Walking Acts geben, ähnlich wie im Movie Park.

Adresse: Maasstraße 48–50, 47574 Goch (Kreis Kleve)

Maasstraße 48–50, 47574 Goch (Kreis Kleve) Anfahrt: Von Duisburg circa eine Stunde über die A57

Von Duisburg circa eine Stunde über die A57 Beginn: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 20 Uhr

Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 20 Uhr Tickets: 19,50 Euro

19,50 Euro Highlights: Feuershow, Live Rockband, Walking Acts, eine „Scarezone“ und sechs Dancefloors

