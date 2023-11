Ständig müde und erschöpft: Ernährungsmediziner rät zu bestimmten Lebensmitteln

Von: Anna-Lena Kiegerl

Drucken Teilen

Wer kennt es nicht? Ständige Erschöpfung nach einer Erkältung. Dabei können verschiedene Lebensmittel Abhilfe schaffen und helfen, wieder fit zu werden.

Frankfurt – Husten, laufende Nase und Halsschmerzen? Dann sind Sie, wie so viele aktuell, von einer Erkältung betroffen. Denn mit dem Herbst und der kälteren Jahreszeit halten auch Erkältungskrankheiten wieder Einzug und sorgen für Ärger. Und oft dauert es Wochen, bis man sich wieder vollständig fit und erholt fühlt.

Dabei kann schon die richtige Ernährung Abhilfe bieten. Wie die Sendung Servicezeit vom WDR erklärt, können die richtigen Lebensmittel Erschöpfung nach einer Infektion zwar nicht heilen, aber helfen, sich wieder fitter zu fühlen.

Gesunde Lebensmittel: 30 verschiedene Gemüsesorten in der Woche

Zugreifen kann man bei Gemüse, Kräutern und Kernen. Ganze 30 verschiedene Gemüsesorten sollte man pro Woche zu sich nehmen. Denn nach einer Infektionskrankheit benötigt der Körper Material, um eine Immunantwort zu erarbeiten. Eine Vielfalt an Vitaminen und Stoffen ist dazu nötig. Weißes Mehl, Zucker, Wurst und Fertiggerichte sollten eher gemieden werden.

Diese Lebensmittel in Mengen essen: Gemüse, Kräuter, Kerne

Diese Lebensmittel besser meiden: weißes Mehl, Zucker, Wurst, Fertiggerichte

Richtige Ernährung gegen Erschöpfung: „Durch Chili die Tendenz zur besseren Laune“

Vor allem die Vitamine B, C und D sind dabei wichtig für den Körper. Aber auch die Mineralstoffe Magnesium, Zink und Selen sollten reichlich konsumiert werden. Vitamine, die sich im Essen befinden, sind jedoch besser als Kombi-Präparate in Tablettenform. So erklärt es auch Ernährungsmediziner Matthias Riedl im WDR: „Einzig bei Vitamin D gibt es eine Einnahmeempfehlung, aber auch nur bei Mangel.“ Unter anderem vor Überdosierungen ist bei Nahrungsergänzungsmitteln Achtung geboten. Zudem sind vor allem unverdauliche Ballaststoffe wichtig. Sie härten den Menschen vor Infektionskrankheiten ab.

Wer nach einer Infektionskrankheit an Erschöpfung leidet, sollte auf die richtige Ernährung achten. (Symbolbild) © Imago/Yuliia Blazhuk

Rote Linsen enthalten beispielsweise sowohl B-Vitamine als auch Zink, Selen und Magnesium und sind damit ein echter Allrounder. Paprika hingegen enthält viel Vitamin C, Pilze liefern etwas Vitamin D und Fenchel enthält Magnesium und Ballaststoffe. Zusätzlich haben scharfe Gewürze positive Wirkungen. Wie Riedl erklärt, haben Chili und Pfeffer eine positive Wirkung für die Psyche: „Da haben wir durch Chili die Tendenz zur besseren Laune.“ Dazu kommt bei Ingwer und Meerrettich eine biologische, antibiotische Wirkung gegen Viren, Bakterien und Pilze.