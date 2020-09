Müller sagt dm den Kampf an - mit dem Ausbau des Onlinehandels

Der Drogeriemarkt Müller aus Ulm steht seit jeher im Schatten von dm. Das will die Drogeriekette nun ändern. Das Unternehmen plant den Onlinehandel auszubauen und einen Lieferdienst einzuführen.

Karlsruhe - Der Drogerie-Riese dm aus Karlsruhe ist die größte und beliebteste Drogeriekette Deutschlands. Müller will nun durch eine neue Strategie aufschließen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ulm plant, den Onlinehandel weiter auszubauen, aber auch die Kundennähe durch weitere Filialen in den Innenstädten voranzutreiben. In einem Interview mit dem Handelsblatt sprach Geschäftsführer Günther Helm über die Pläne des Unternehmens.

Wie BW24* berichtet, will dm-Konkurrent Müller den beliebtesten Drogeriemarkt in Bedrängnis bringen.

