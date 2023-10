Müllsammler finden offenbar menschliche Knochen nahe Ahr-Mündung

Teilen

Die Knochen wurden in Sinzig, nahe der Ahr-Mündung bei Remagen gefunden (Archivbild). © Marc John/Imago

In Sinzig wurden bei einer Müllsammelaktion Knochen, mutmaßlich eines Menschen, gefunden. Die Polizei ermittelt – auch, ob es sich um ein vermisstes Flutopfer handeln könnte.

Sinzig – Bei einer Müllsammelaktion nahe einer Ahr-Mündung in Sinzig (Rheinland-Pfalz) wurden am Sonntag (15. Oktober) mehrere Knochen und Knochenteile gefunden. Laut einer ersten Bewertung der Polizei könnte es sich um menschliche Knochen handeln.

Die Knochen wurden nach aktuellen Informationen am Montag (16. Oktober) der Rechtsmedizin in Mainz zur Überprüfung vorgelegt. „Dort wird festgestellt, ob es sich tatsächlich um menschliche Knochen handelt und ob mittels DNA-Abgleich eine Zuordnung zu einer bestimmten Person möglich ist“, so ein Polizeisprecher am Montag.

Handelt es sich um die Knochen eines vermissten Flutopfers?

Ob es sich bei den Knochen möglicherweise um die Überreste eines noch vermissten Opfers der Flut aus dem Jahr 2021 handeln könnte, ist unklar. Das könne laut Polizei bislang „weder bestätigt noch dementiert werden“, hieß es am Montag. Der Verdacht ist aufgetreten, weil der Fundort neben der Ahr-Mündung Remagen-Kripp liegt, einem Bereich, der 2021 von der Flut überschwemmt wurde. Auch die Müllsammelaktion vom Sonntag wurden aufgrund der Flutschäden von 2021 organisiert.

Wie viele Flutopfer werden noch vermisst? Bei der Flutkatastrophe 2021 waren in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben gekommen, davon 135 in der Ahr-Region und einer im Raum Trier. Darunter ist auch ein Mensch, der für tot erklärt, aber bisher nicht gefunden wurde, wie der Opferbeauftragte des Landes auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Eine weitere Person gilt bis heute als vermisst. Demnach gibt es zwei Menschen, die nach der Flut bislang nicht gefunden wurden.

Die Polizei will den Fundort am Montagnachmittag von Spezialkräften nochmals absuchen lassen. Es handle sich um einen „schwer zugänglichen und unwegsamen Bereich“, so der Polizeisprecher. (bs/ots/dpa)