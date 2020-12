Vermisst: 15-jährige Münchnerin verschwunden - Polizei fahndet mit dieser Beschreibung

Eine 15-jährige Münchnerin wird vermisst. Alle Ermittlungen und Suchen der Polizei München waren bisher vergebens. Es gibt allerdings eine Spur.

Die 15-jährige Hatice Ilyada Ilgün wird seit Mitte August 2020 vermisst.

wird seit vermisst. Bis dahin war sie in einem Jugendhaus in München* untergebracht.

Nun sucht die Polizei München* mit einer Öffentlichkeitsfahndung.

München - Seit Mitte August 2020 wird eine 15-Jährige aus München vermisst. Sie war in einem Jugendhaus in München untergebracht und wurde zuletzt am Abend des Freitag, 14.08.2020, in München gesehen.

Jugendliche in München vermisst - Zuletzt Mitte August gesehen - Polizei hat Hinweis

Intensive Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei führten bislang zu keinem konkreten Aufenthaltsort der 15-Jährigen. Es gibt allerdings Hinweise, dass sie sich in Niedersachsen aufhalten könnte. Aufgrund der Gesamtumstände wird nun in Absprache mit dem Stadtjugendamt von polizeilicher Seite aus eine Öffentlichkeitsfahndung initiiert.

+ Hatice Ilyada Ilgün wird seit Mitte August in München vermisst. © Polizei München

Nun sucht die Polizei mit zwei Bildern und einer detaillierten Personenbeschreibung nach dem 15-jährigen Mädchen. Über die Hintergründe und darüber, was genau die „Gesamtumstände“ sind, gibt die Polizei vorerst keine weitere Auskunft.

15-Jährige in München vermisst! Personenbeschreibung

15 Jahre

weiblich

ca. 175 cm groß

ca. 52 kg schwer

schlanke Figur

scheinbares Alter um die 20 Jahre

dunkelbraune Haare

15-Jährige in München vermisst: Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Angaben zum Aufenthalt der 15-Jährigen machen können, werden gebeten, sich an das zuständige Kommissariat 14, 80333 München, Ettstraße 2, Telefon: 089/2910-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.