Er war der erste seiner Art in Europa: Der Waldfriedhof in München. Wie ein Nationalpark mutet die urige Natur an, zwischen der sich Grabstätten ihren Platz geschaffen haben. Die Wege sind geschwungen und haben teilweise den Charakter von Waldpfaden. Biotopbereiche und ein kleiner See geben einen schönen Rahmen für einen Herbst-Spaziergang mitten in der Stadt. © IMAGO / Jürgen Schwarz