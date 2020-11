Skandal in Münchner Krankenhaus: Pfleger (24) wollte Patienten töten - Exklusive Infos

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen mehrerer versuchter Tötungsdelikte gegen einen Pfleger aus einem Münchner Krankenhaus.

Update, 12.20 Uhr: Nun gibt es auch erste Erkenntnisse zum Motiv des Pflegers. Er könnte aus niedrigen Beweggründen gehandelt haben. Aus Chatverläufen gehe hervor, dass er sich offenbar als Lebensretter habe darstellen wollen, sagte der Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wimmer, am Mittwoch in München.

Update, 12.06 Uhr: Neue Details zum Tötungsdelikt im Uniklinikum rechts der Isar: Bei dem Pfleger handelt es sich um einen 24-jährigen Deutschen. Nach Informationen von tz und Münchner Merkur ist der Mann am Dienstagabend dem Haftrichter vorgeführt worden. Zuvor hatte die Polizei im Uniklinikum rechts der Isar umfangreich ermittelt. Der zuständige Oberarzt ist etwa drei Stunden lang verhört worden. Er hatte sofort Alarm geschlagen, nachdem einer seiner Assistenzärzte bei einem Patienten auffällige Blutwerte entdeckt hatte.

München: Pfleger wollte Patienten töten - neue Details bekannt

Update, 11.53 Uhr: Nach Informationen von tz und Münchner Merkur handelt es sich bei dem 24-Jährigen um einen Pfleger einer Leiharbeitsfirma. Einem Assistenzarzt waren am vergangenen Wochenende die Blutwerte eines der betroffenen Patienten suspekt vorgekommen, er schaltete die Klinikleitung ein. Diese reagierte noch in der gleichen Nacht. Unter einem Vorwand wurde der Pfleger sofort aus dem Dienst entfernt und parallel die Polizei eingeschaltet. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Update, 11.39 Uhr: Die Polizei teilt mit, dass es sich um einen 24-jährigen Pfleger handelt. Wie die tz bereits berichtete (siehe Update von 11.25 Uhr) arbeitete der Mann iin der Wachstation im Neuro-Kopf-Zentrum.

Update, 11.31 Uhr: Die Pressekonferenz der Münchner Polizei hat begonnen.

Livestream der Pressekonferenz zum Ermittlungsverfahren aufgrund mehrerer versuchter Tötungsdelikte durch Pfleger https://t.co/8bcAf5OTcZ — Polizei München (@PolizeiMuenchen) November 11, 2020

München: Pfleger-Skandal - Tatort Uniklinikum Rechts der Isar

Update, 11.25 Uhr: Das versuchte Tötungsdelikt, über das die Polizei in Kürze informieren wird, hat sich nach Informationen von tz und Münchner Merkur im Uniklinikum rechts der Isar abgespielt: Ein Pfleger hat Patienten das Blutverdünnungsmittel Heparin verabreicht - in einer potenziell tödlichen Dosis. Wie unsere Zeitung weiß, waren mindestens drei Patienten betroffen. Sie haben alle überlebt. Die Taten geschahen auf einer Wachstation im Neuro-Kopf-Zentrum. Dort werden schwerkranke Patienten behandelt. Die verantwortlichen Ärzte, die aufgrund ungewöhnlicher Blutwerte Verdacht geschöpft hatten, handelten blitzschnell. Sie schalteten sofort die Polizei ein, der Pfleger sitzt wegen des Verdachts versuchter Tötungsdelikte bereits in Haft. (Andreas Beez/Dorita Plange)

Update vom 11. November, 10.57 Uhr: Wir berichten ab 11:30 Uhr von der Pressekonferenz der Münchner Polizei hier in einem Live-Ticker. Daneben überträgt die Polizei die PK im Netz - den Stream können sie ab Beginn der Runde ebenfalls hier live mitverfolgen.

Erstmeldung vom 11. November 2020

München - Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen mehrerer versuchter Tötungsdelikte gegen einen Pfleger aus einem Krankenhaus in München*. Oberstaatsanwältin Anne Leiding und der Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wimmer, wollen dazu am Vormittag eine Pressekonferenz geben. Um 11:30 Uhr will die Polizei München im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Informationen mitteilen.

