Tod mit nur 49 Jahren: Trauer um Münchner Radio- und Nightlife-Legende - „Mann, den man einsetzte, um Stimmung zu machen“

München - Große Trauer um Karsten Kiessling: Der ehemalige Programmchef von Radio Gong 96.3 ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Er erlag den Folgen eines Gehirntumors.

Seine Karriere beim Münchner Sender hatte Kiessling einst als EDV-Mitarbeiter begonnen. Gong-Geschäftsführer Georg Dingler beförderte ihn zunächst zum Musikchef. Ab 2012 arbeitete Kiessling drei Jahre lang als Programmdirektor.

München: Radio- und DJ-Legende Karsten Kiessling gestorben - Tod mit 49 Jahren

Neben seiner Tätigkeit beim Münchner Sender hatte sich Kiessling als DJ einen Namen in den Clubs der Landeshauptstadt* gemacht. Auch zahlreiche Events in München und Umgebung begleitete er an den Plattentellern. „Ob in der Milchbar für das jüngere Publikum oder bei Ü30-Partys, Kiessling war neben DJ John Munich der Mann, den man einsetzte, wenn es darum ging, Stimmung zu machen“, schreibt die Süddeutsche Zeitung in einem Nachruf.

Der frühere Programmchef von Radio @Gong963 in #München, Karsten Kiessling, ist am 17.11.2020 im Alter von 49 an den Folgen eines Gehirntumors gestorben. https://t.co/3tgBajhYZw #RIP — RADIOSZENE (@RADIOSZENE) November 20, 2020

München: Große Trauer um Karsten Kiessling - „Menschlich ein schwerer Verlust“

Vor eineinhalb Jahren war beim Radio-Mann ein Gehirntumor diagnostiziert worden. „Er war trotzdem so stark, wenn ich ihn getroffen habe in den letzten Monaten“, zitiert die SZ Gong-Geschäftsführer Gingler.

Auf der Homepage des Senders wird dem langjährigen Mitarbeiter gedacht: „Es ist menschlich ein schwerer Verlust und unsere Gedanken sind bei seiner Frau, den Kindern und der gesamten Familie“. Kiessling war am Dienstag (17. November) seiner schweren Krankheit erlegen.*tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

