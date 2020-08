Mann kommt in Trambahn zu Fall, eine Woche später ist er tot - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Ein Trambahn-Sturz hat für einen Mann in München tödliche Folgen gehabt. Die Polizei will nun die Hintergründe aufklären.

Bei einem Sturz in einer Trambahn hat sich ein Mann in München* schwer verletzt.

Eine Woche später erlag er den Folgen des Unfalls.

Nun ermittelt die Verkehrspolizei.

München - Am Dienstag (18. August) war ein 80-jähriger Münchner gegen 10.00 Uhr an der Haltestelle Potsdamer Straße (Schwabing) in die Trambahn (Linie 23) in Richtung Schwabing-Nord eingestiegen.

Dort stürzte er, als die Trambahn losfuhr, wie die Polizei München in ihrem Pressebericht vermeldet. Der 80-Jährige fiel auf den Rücken und erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen.

München: Mann stürzt in Trambahn, kurz darauf ist er tot - Polizei ermittelt

Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der Rentner schließlich am Dienstag (25. August). Die weiteren polizeilichen Ermittlungen zur genauen Todesursache werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.