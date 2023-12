Nach Streit mit Lehrer zieht Förderschüler (12) ein Messer – Polizei-Großeinsatz in Köln-Müngersdorf

Von: Moritz Bletzinger

Die Bedrohungslage in Köln-Müngersdorf stellte sich letztlich als harmloser heraus, als befürchtet. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/picture alliance/dpa

Großeinsatz in einer Förderschule in Köln. Nach einem Streit im Sportunterricht bedroht ein Schüler seinen Lehrer mit einem Messer.

Köln – Ein Schüler soll bewaffnet sein. Bedrohungslage. Dieser Notruf einer Förderschule in Köln-Müngersdorf ging am Donnerstag (30. November) gegen 10.50 Uhr bei der Polizei ein. Die rückte mit einem Großaufgebot aus. Schüler schlossen sich in den Klassenzimmern ein.

Förderschule in Köln-Müngersdorf: Nach Streit bedroht Junge (12) seinen Lehrer mit einem Messer

Die Schule müsse geräumt werden, twitterte die Behörde, korrigierte das aber später. Das Bedrohungsszenario stellte sich als harmloser heraus, als zuvor angenommen. Das SEK musste nicht ausrücken.

Was war passiert? Ein zwölfjähriger Schüler soll im Sportunterricht mit seinem Lehrer aneinander geraten sein, so die ersten Erkenntnisse. Dann zog der Junge in die Lehrküche und bewaffnete sich dort mit einem Messer.

Lehrer überwältigen bewaffneten Schüler – als Polizei eintrifft, ist die Lage entschärft

Zwei Mitarbeiter retteten die Situation. Erst beruhigten sie ihn, redeten auf ihn ein. Und konnten ihn schließlich in der Küche überwältigen, noch bevor die Polizei auf dem Schulgelände eintraf.

Das Lehrpersonal blieb bei dem Vorfall unverletzt. Auch der Junge ist körperlich unversehrt und befindet sich jetzt zusammen mit seinen Eltern in ärztlicher Betreuung. 24rhein.de berichtet ebenfalls über den Vorfall.

