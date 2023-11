Kampfjets fliegen über NRW – auch nachts

Ein Eurofighter Typhoon der Luftwaffe in der Nacht. © Timm Ziegenthaler/Stocktrek Images /Imago

In den kommenden Wochen sind Nachtflüge von Kampfjets in NRW geplant. Die Eurofighter könnten bis spätabends unterwegs sein.

Nörvenich/Köln – In den kommenden Wochen werden die Bewohner von Nordrhein-Westfalen häufiger Kampfjets am Himmel sehen – und das auch spät am Abend. Bis kurz vor Weihnachten sind Nachtflüge geplant.

Der Fliegerhorst Nörvenich, nur wenige Kilometer von Köln entfernt, ist einer der wichtigsten Bundeswehr-Standorte in NRW. Hier sind mehrere Eurofighter- und auch Tornado-Kampfjets stationiert, die nun für mehrere Wochen auch zur späten Stunde über NRW fliegen sollen.

Warum die Kampfjets über NRW unterwegs sind, berichtet 24RHEIN.

