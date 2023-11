Mutlanger Schüler wird krankenhausreif geprügelt

Ein 14-Jähriger wird von Mitschülern so schwer verletzt, dass er notoperiert werden muss. /Symbolbild © Monika Skolimowska/dpa

Ein 14-Jähriger wird von Mitschülern so schwer verletzt, dass er notoperiert werden muss. Mehr zum Thema lesen Sie hier:

In einer Schule in Mutlangen (Ostalbkreis) ist ein 14-Jähriger am Mittwochvormittag bei einer Auseinandersetzung mit Mitschülern schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hat sich in der dortigen Mensa unter den Jugendlichen ein Streit entwickelt, der eskalierte. Was genau an der Schule passiert ist, lesen Sie bei der Gmünder Tagespost.