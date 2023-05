Nach 23 Jahren: Portemonnaie zwischen Kinosesseln gefunden

Teilen

Mit einem Facebook-Post suchten die Betreiber nach dem Besitzer der Geldbörse - und fanden ihn. © Cineplex Hamm

Während einer Renovierung wurde ein Kindergeldbeutel zwischen Kinosesseln gefunden. Der mittlerweile erwachsene Besitzer bekommt sein Portemonnaie nach 23 Jahren nun zurück.

Hamm - Zufälliger Fund in einem Kino in Hamm: Nach 23 Jahren ist dort ein Kinderportemonnaie wieder aufgetaucht, das ein kleiner Besucher einmal während einer Vorstellung verloren hat. Mit einem Facebook-Post suchten die Betreiber nach dem Besitzer der Geldbörse - und fanden ihn. Das Portemonnaie werde nun „ganz bald“ wieder zu seinem mittlerweile erwachsenen Besitzer zurückkehren, teilten die Betreiber auf Facebook mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Mehrere Tausend Menschen hatten den Suchaufruf von Freitag bei Facebook geteilt, nach zwei Tagen habe sich der Besitzer bereits gemeldet. Er sei in der kommenden Woche zur Neueröffnung des Kinos nach der Renovierung eingeladen worden. In der blauen Geldbörse steckten noch einige Pfennige, Pokémon-Sammelkarten und eine Pokémon-Figur, Lottokarten der Eltern sowie der Schwimmausweis eines Jungen namens Daniel.

Dass Fundgegenstände nach so langer Zeit wieder auftauchten, habe er noch nie erlebt, sagte Theaterleiter Carsten Dunke am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Kino werde aktuell renoviert und die Geldbörse sei beim Ausbau alter Sitze gefunden worden. „Wir hatten zwischendurch schon mal renoviert und die Sitze ausgetauscht - aber noch nicht die ersten drei Reihen“, erzählte Dunke. Diese seien jetzt erst an der Reihe gewesen. dpa/lnw