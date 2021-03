Nach Animal Hoarding: Im Stuttgarter Tierheim warten 144 gerettete Katzen und Vögel auf ein Zuhause

Im Januar musste das Tierheim Stuttgart 50 Katzen und 94 Vögel aufnehmen, die in einer kleinen Wohnung hausten. Nun ist das Heim in Verhandlung mit der Besitzerin, um die Tiere endlich zu vermitteln.

Stuttgart - Nachdem in einer Wohnung in Stuttgart Anfang Januar insgesamt 144 Tiere entdeckt wurden, sind die 50 Katzen und 94 Vögel mittlerweile im Tierheim der Stadt untergekommen. Einige von ihnen konnten nach tierärztlicher Behandlung in ein liebevolles neues Zuhause vermittelt werden. Aber die Besitzerin, die mit den Tieren in einer 100-Quadratmeter-Wohnung hauste, hat noch nicht auf alle Tiere verzichtet. Das macht die Vermittlung schwer. Wie BW24* berichtet, wurden 144 Tiere gerettet - Tierheim erreichen „bis zu 100 Anfragen pro Tag“.

