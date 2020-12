Nach Aufstand der Mitarbeiter: Daimler will jetzt doch Tausende Jobs in Deutschland retten

Der Streit um den massiven Stellenabbau beim Daimler-Stammwerk in Stuttgart spitzt sich immer weiter zu. Nun kamen der Autobauer und der Betriebsrat zu einer Einigung.

Stuttgart - Im Zuge der Umstrukturierung auf die E-Mobilität kündigte der Autobauer Daimler aus Stuttgart einen massiven Stellenabbau in mehreren deutschen Werken an. Ganz besonders betroffen ist das Stammwerk bei der Konzernzentrale im Stadtteil Untertürkheim. Zwischen dem Autobauer und der Belegschaft herrscht Streit wegen der neuen Strategie für den Standort. Am Donnerstag einigten sich die Konzernführung und der Betriebsrat jedoch auf einen sogenannten Transformationsfond. Daimler will eine Milliarde Euro investieren, um doch noch Tausende Jobs in Deutschland zu retten. Zeitgleich gab der Aufsichtsrat grünes Licht für den Investitionsplan der Daimler AG über rund 70 Milliarden Euro.

Wie BW24* berichtet, will Daimler nach dem Aufstand der Mitarbeiter jetzt doch Tausende Jobs in Deutschland retten.

Die Daimler AG baut die Produktion an vielen Standorten auf die Herstellung von E-Autos um.