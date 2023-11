Nach bundesweiter Serie von Bombendrohungen: Verdächtige ermittelt – erste Details bekannt

Von: Kai Hartwig, Jennifer Lanzinger

An vielen Schulen und öffentlichen Einrichtungen häuften sich seit Oktober Bombendrohungen per Mail. Jetzt nimmt das LKA zwei Tatverdächtige ins Visier.

Stuttgart – Eine bundesweite Serie von Bombendrohungen, unter anderem gegen Schulen, beschäftigte jüngst die Polizei. Nun konnten zwei Verdächtige ermittelt werden. Nach Angaben des baden-württembergischen Landeskriminalamts (LKA) und der Staatsanwaltschaft Stuttgart sollen ein 30-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen und ein 19-Jähriger aus Baden-Württemberg zu einer Gruppe gehören, die mit Straftaten im Internet wie falschen Notrufen auffiel. Es wurden zwei Wohnungen durchsucht und Beweismittel beschlagnahmt, hieß es weiter.

Bombendrohungen in Deutschland: Zwei Verdächtige ermittelt – über 30 Polizeieinsätze ausgelöst

Laut einer Mitteilung des LKA wurden seit dem 19. Oktober 2023 bundesweit per E-Mail Bombendrohungen verschickt. „In den E-Mails gaben sich die Täter wahlweise als Gegner oder als Mitglieder der Hamas oder des IS aus und drohten damit, viele Unschuldige zu töten. Ihr Ziel war es, aufwändige Polizeieinsätze herbeizuführen, das öffentliche Sicherheitsempfinden der Bevölkerung in empfindlicher Weise zu stören“, hieß es in der Mitteilung. Insgesamt seien „mehr als 250 derartige Sachverhalte registriert“ worden. Diese hatten in über 30 Fällen Polizeieinsätze ausgelöst, unter anderem auch am Hamburger Flughafen.

Im Zuge der Ermittlungen sei der 19-jährige Tatverdächtige ins Visier geraten. Er soll nach Erkenntnissen des LKA „zu einer Gruppierung gehören, die im Zusammenhang mit der Begehung von Straftaten im Internet aufgefallen ist. Unter anderem soll sie gezielt falsche Notrufe ausgelöst haben, um Polizei- oder Feuerwehreinsätze zu provozieren.“ Auch der zweite Tatverdächtige soll der Gruppe angehören und konnte identifiziert werden.

Ein Polizist läuft nach einer eingegangen Drohung mit einem Hund vor einer Grund- und Oberschule im ostsächsischen Pulsnitz. © Rocci Klein/dpa

Bundesweite Serie von Bombendrohungen: „Wie viele der registrierten Taten zuzuordnen sind“

Man versuche nun herauszufinden, „wie viele der registrierten Taten den beiden Tatverdächtigen unmittelbar zuzuordnen sind“, so die Ermittler weiter. Derzeit gehe man davon aus, dass dem 30-jährigen Tatverdächtigen die Beteiligung an 29 Bombendrohungen vorgeworfen werden muss. Dem 19-Jährigen machen die ermittelnden Beamten nach jetzigen Kenntnisstand die Beteiligung an vier Bombendrohungen zum Vorwurf.

Das LKA bekräftigte in seiner Mitteilung, dass eine Bombendrohung empfindliche strafrechtliche Folgen haben kann. Eine hohe Geldstrafe oder auch Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren seien möglich. Dies gelte auch für „eine falsche Bombendrohung“.

Zudem können die durch eine Bombendrohung verursachten Großeinsätze der Polizei den Versendern von Drohmails in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus haben Firmen oder Einrichtungen, die von solchen Drohungen betroffen sind, die Möglichkeit, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. (kh mit afp)