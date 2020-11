Nach Gewalttat in Celle: Polizei nimmt 37-jährigen Waltroper fest

Die Polizei hat am Donnerstag (12.11.) in Waltrop einen 37-jährigen Mann verhaftet. Er wird verdächtigt, in einen Überfall auf ein Juweliergeschäft in Celle verwickelt zu sein. Zwei Menschen starben dabei.

Es war ein Raubüberfall mit tödlichen Folgen, der sich bereits im September in Celle (Niedersachsen) ereignet hatte. Jetzt kam es zu einer Verhaftung in Waltrop im Kreis Recklinghausen (NRW): Am Freitag (13.11.) teilte die Polizeiinspektion Celle mit, dass sie am Donnerstag in einer Wohnung in Waltrop einen mutmaßlichen Mittäter festgenommen hätten. Wo genau in Waltrop, darüber gab die Polizei in Celle keine Auskunft, wie 24VEST.de* berichtet.

Am 14. September war in Celle ein Juweliergeschäft überfallen worden. Zwei mutmaßliche Täter wurden getötet - und zwar möglicherweise durch den Inhaber des Juweliergeschäfts selbst. Der 27-Jährige aus Waltrop sei ein Bruder des bei dem Überfall getöteten mutmaßlichen 35-jährigen Täters, so die Polizei Celle. Ihm wird gemeinschaftlich begangener, versuchter schwerer Raub vorgeworfen. (*24VEST.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks)