Nach Goldschatz-Fund bei Sanierungsarbeiten - Eigentümer ermittelt

Heidelberg

Ein 29-Jähriger findet Goldbarren und liefert sie bei der Heidelberger Polizei ab. Nun konnten die Beamten den Besitzer ermitteln.

Heidelberg - Nachdem ein Mann bei einer Wohnungssanierung Goldbarren und Goldmünzen im Wert von über 135.000 Euro entdeckt hatte, hat die Polizei deren Eigentümer ermittelt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein heute 90-Jähriger den Schatz vor Jahren in einem Abluftkanal in der Küche versteckt - und dort vergessen. Der Mann lebe inzwischen in einer Pflegeeinrichtung.

Ein 29 Jahre alter Mitarbeiter einer Sanierungsfirma hatte das Gold bei der Entrümplung der leerstehenden Wohnung gefunden und es am vergangenen Freitag bei der Polizei abgegeben. Ob der 29-Jährige einen Finderlohn erhält und wie hoch dieser ausfällt, bedürfe der juristischen Abklärung, heißt es in einer Mitteilung.(dpa/lsw)