Nächste Führerschein-Frist für viele verlängert – aber nur in NRW

Von: Oliver Schmitz

Die alten deutschen Führerscheine jeglicher Form müssen durch einen EU-Fahrausweis ausgetauscht werden, sonst drohen Strafen. © Cord/Imago

In NRW wurde die kommende Frist für den Führerschein-Umtausch verlängert. Jedoch gilt die Ausnahme nur für Kreise, die von einem Hackerangriff betroffen waren.

Köln – Die Umtauschfrist für alte Führerscheine in Deutschland wird in einigen Regionen Nordrhein-Westfalens verlängert. Dies ist eine Folge eines schwerwiegenden Hackerangriffs auf den Dienstleister Südwestfalen-IT, der die Arbeit der Fahrerlaubnisbehörden in mehreren Kreisen erheblich beeinträchtigt hat. Die betroffenen Bürger haben nun mehr Zeit, ihre alten Führerscheine gegen die neuen EU-Scheckkarten auszutauschen. Statt dem 19. Januar 2024, gilt für sie eine Frist bis zum 19. Juli 2024

24RHEIN berichtet, für welche Kreise die Führerschein-Fristverlängerung genau gilt und was Betroffenen ab Januar dringend tun sollten.

