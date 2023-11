Nächste NRW-Stadt will eine Seilbahn bauen – was geplant ist

Seilbahnen, wie hier bei der Bundesgartenschau in Mannheim, könnten künftig in einigen Städten zum ÖPNV gehören. © Uwe Anspach/dpa

Eine Seilbahn als normales Verkehrsmittel im ÖPNV? In Duisburg werden aktuell entsprechende Pläne geprüft. Es gibt sogar schon eine potenzielle Strecke.

Duisburg – In Bonn gibt es entsprechende Pläne. Herne denkt ebenfalls darüber nach: eine urbane Seilbahn als Teil des öffentlichen Nahverkehrs. Und auch in Duisburg nimmt ein solches Seilbahn-Projekt so langsam immer konkretere Formen an. Eine erste Machbarkeitsstudie wurde bereits erfolgreich absolviert. Jetzt sollen die Pläne die nächste Hürde nehmen, damit in Zukunft Bus und Bahn in Duisburg möglicherweise von einer Seilbahn unterstützt werden.

24RHEIN verrät, wie weit das Projekt ist und wo die Seilbahn in Duisburg fahren soll.