Negativrekord bei den Corona-Zahlen in Hamm - Inzidenzwert steigt und steigt

Die Ausbreitung des Coronavirus beschleunigt sich in Hamm drastisch. Nach einem traurigen Rekordhoch bleibt die Lage angespannt.

Hamm - Fast 100 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt Hamm am Donnerstag. Das ist ein trauriger Rekord in der westfälischen Stadt*, die zu Beginn der zweiten Welle wegen eines Corona-Ausbruchs nach einer Großhochzeit bundesweit für Schlagzeilen sorgte.

Auch einen Tag später steigt der Inzidenzwert in Hamm, berichtet wa.de*. Der RKI-Wert nähert sich der 300. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt einen Wert von 264,6*. Damit reiht sich Hamm in die Liste der Städte in NRW ein, die sehr weit von der gewünschten 7-Tage-Inzidenz 50 entfern sind.