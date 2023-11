„Nett hier“: Kultige Sticker aus Baden-Württemberg gibt es jetzt zum Selbermachen

Von: Sina Alonso Garcia

Drucken Teilen

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Mithilfe einer App kann man jetzt seine eigenen „Nett-hier“-Aufkleber bestellen. © nett-hier.app

Die „Nett hier“-Aufkleber aus Baden-Württemberg sind in aller Munde. Nun gibt es die Kult-Sticker zum Selbermachen. Wir verraten, wie es geht.

Stuttgart – „Nett hier, aber waren Sie schonmal in Baden-Württemberg?“: Die kultigen gelben Sticker, die fürs Ländle werben, sind einfach überall. Ob auf dem Mount Everest, in Tschernobyl oder in der Wüste: Die „Bepper“ wurden schon an den verrücktesten Orten gesichtet. Seit Kurzem können Fans die kultigen Sticker über eine App selbst erstellen. BW24 verrät, wie es geht.

Eigentlich ist die selbstironische „Nett Hier“-Werbekampagne schon 20 Jahre alt – aber noch immer in aller Munde. Im Netz sind die Sticker ein Hit. Einst vom Staatsministerium in Serie produziert, wirbt der Aufkleber auch heute noch für das Land Baden-Württemberg.