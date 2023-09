Vermisstes Kind (6) tot aufgefunden: Polizei ermittelt wegen Totschlags – und hat grausamen Verdacht

Von: Jennifer Lanzinger

Ein seit Donnerstag vermisstes Kind wurde bei Neubrandenburg tot aufgefunden. Nun gibt es neue Details, ein Sprecher äußerte sich.

Update von 10.05 Uhr: Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt wegen des Totschlags an einem 6 Jahre alten Jungen und geht dabei mehreren Ermittlungsansätzen nach. Es bestehe der Verdacht des Totschlags, Details könne man aber noch nicht nennen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Junge war am Donnerstagabend in der Nähe eines Bolzplatzes von Feuerwehrleuten mit „massiven Verletzungen am Oberkörper“ in einem Gebüsch liegend gefunden worden, wie die Polizei mitteilte.

Es könne sich bei den Verletzungen um Stichwunden handeln, sagte der Sprecher weiter. Genaueres werde die Obduktion des Leichnams zeigen, die am Vormittag bereits begonnen habe. Ein Ergebnis zur Todesursache wird frühestens für den Freitagnachmittag erwartet. Ebenfalls unklar sei, ob es sich bei dem Fundort zugleich um den Tatort handelt. Das erklärte demnach ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Fundort liegt im Dorf unweit eines Sees, an dem sich auch ein Bolzplatz befindet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter.

Die Polizei habe am Fundort viele Spuren gesichert. Das Gelände sei abgesperrt. Im Ort, der an der Bundesstraße 104 östlich von Neubrandenburg liegt, liefen bereits intensive Befragungen. Es sei aber noch nicht klar, ob man in kurzer Zeit einen Verdächtigen finden könne, sagte der Staatsanwalt.

„Massive Verletzungen“: Vermisstes Kind (6) tot aufgefunden – Tötungsverbrechen wahrscheinlich

Update von 8.55 Uhr: Wie die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und das Polizeipräsidiums Neubrandenburg in einem gemeinsamen Statement weiter berichten, wurde der Junge zuvor von seinen Eltern als vermisst gemeldet, weil er nicht vom Spielen wie vereinbart nach Hause kam. Es folgte eine groß angelegte Suche von Polizei, Feuerwehr und Anwohnern mit Unterstützung von Hunden und einem Hubschrauber. Einsatzkräfte der Feuerwehr stießen schließlich auf das Kind.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen und einer Einlieferung in ein Krankenhaus habe nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden können, erklärten die Ermittler. Die Leiche werde obduziert. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Am abgesperrten Tatort wurden Spuren gesichert, auch erste Befragungen fanden statt.

Update von 8.30 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt, wurde das tot aufgefundene Kind offenbar Opfer eines Tötungsdeliktes. Der Junge sei bei einer Suchaktion am Donnerstagabend in der Ortschaft Pragsdorf bei Neubrandenburg mit massiven Verletzungen am Oberkörper in einem Gebüsch gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Aufgrund der Verletzungen werde von einem Tötungsverbrechen ausgegangen.

Bei Neubrandenburg: Vermisstes Kind (6) tot aufgefunden

Ursprungsmeldung vom 15. September: Pragsdorf - In Pragsdorf bei Neubrandenburg ist ein Kind tot aufgefunden worden. Es handelt sich um einen sechsjährigen Jungen, der seit Donnerstagnachmittag vermisst wurde, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Eltern hätten das Kind vermisst gemeldet, es habe eine größere Suche gegeben. Es sei noch unklar, ob es sich um einen Unfall oder ein Tötungsdelikt handelt. Weitere Details könnten mit Rücksicht auf die Ermittlungen noch nicht mitgeteilt werden.

