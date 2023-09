Neue Karnevalsgesellschaft in Köln gegründet – mit ganz besonderen Outfits

Von: Maximilian Gang

Köln hat eine neue Karnevalsgesellschaft: Angelehnt an Rockerclubs trägt die GKG echt Jeck Kutten statt Frack (Symbolbilder/IDZRNRW-Montage). © Panama Pictures/Imago & Sebastian Gollnow/dpa

Neue Narren in Köln: Die GKG echt Jeck ist die erste Flughafen-Karnevalsgesellschaft in der Domstadt. Sie wollen frischen Wind in die Session bringen.

Köln – Sie tragen Kutte, sind in regionalen Ablegern organisiert und sind große Fans von feuchtfröhlichen Partys: Die Rede ist nicht etwa von den Rockern aus Motorradclubs, sondern von der neu gegründeten Kölner Karnevalsgesellschaft GKG echt Jeck. Die erste Flughafen-Karnevalsgesellschaft in Köln ist im Moxy-Hotel am Flughafen Köln/Bonn beheimatet und international ausgerichtet. Erste Ableger gibt es bereits in Italien, Liechtenstein und der Schweiz. Ab der nächsten Session wollen die Narren den Kölner Karneval aufmischen – und dabei einiges anders machen.

24RHEIN verrät, was die GKG echt Jeck von anderen Karnevalsgesellschaften unterscheidet.