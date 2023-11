Neue Mitte Oberhausen: So soll es dort künftig aussehen

Die Neue Mitte Oberhausen, hier eine Luftaufnahme, soll sich in den kommenden Jahren stark verändern. © Hans Blossey/Imago

Die Neue Mitte soll das Gesicht der Stadt Oberhausen künftig stark verändern. Eine Visualisierung zeigt nun, wie es dort künftig aussehen soll.

Oberhausen – Rund um das Centro Oberhausen liegt mit der Neuen Mitte ein Oberhausener Stadtteil, der in den kommenden Jahren ausgebaut werden und sich so stark verändern soll. Nun zeigt eine Visualisierung, wie es im Zentrum der Ruhrgebiets-Stadt künftig aussehen könnte. Dort sollen unter anderem Wohnungen, eine Kita sowie Parks und Freiflächen entstehen – und damit ist es rund um das beliebte Einkaufszentrum noch längst nicht getan.

wa.de verrät, wie es in der Neuen Mitte Oberhausen rund um das Centro künftig aussehen soll.