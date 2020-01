Horror-Fund in Waldstück: Zeuge entdeckt zwei Leichen - Polizei mit ersten Details 

Einen schrecklichen Fund machte ein Zeuge am Donnerstagabend nahe der Stadt Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Er entdeckte eine Männer- und eine Frauenleiche.

Nahe der Stadt Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern machte ein Zeuge einen Horror-Fund.

In einem Waldstück entdeckte er zwei Leichen.

Es handelt sich um einen Mann und eine Frau.

Neustrelitz - Nahe der Stadt Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Leichen gefunden worden. Es handle sich um einen Mann und eine Frau, teilte die Polizei am späten Donnerstagabend (23.1.) in Neubrandenburg mit.

Horror-Fund in Waldstück: Zeuge entdeckt außerhalb der Stadt zwei Leichen

Ein Zeuge fand die Toten demnach in einem von Wald durchzogenen weitläufigen Gewerbegebiet außerhalb der Stadt. Mehr ist noch nicht bekannt.

Nach Angaben der Polizei war auch die Identität der am Donnerstagnachmittag gefundenen Toten zunächst noch nicht abschließend geklärt. Es lägen "Anhaltspunkte" vor, diese müssten durch rechtsmedizinische Untersuchungen aber noch bestätigt werden. Für Freitag (24.1.) war eine Obduktion der Leichen geplant. Aktuell ermittelt die Polizei in alle Richtungen.

dpa

