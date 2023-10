Bergung nach Schiffs-Crash vor Helgoland stockt – heikle Tauch-Aktion steht an

Von: Karolin Schäfer

Teilen

In der Nordsee vor Helgoland kollidieren die Frachtschiffe „Polesie“ und „Verity“. Vermutlich fünf Seeleute sterben. Noch immer sind viele Fragen offen.

Helgoland – Auch Tage nach dem tödlichen Zusammenstoß von zwei Frachtern in der Nordsee südwestlich von Helgoland ist die Unfallursache unklar. Die unter der Flagge Bahamas fahrende „Polesie“ hatte nach dem Unfall noch aus eigener Kraft den Hafen in Cuxhaven erreicht. Der Frachter „Verity“ sank nach der Kollision.

Nordsee-Frachter kollidieren: Tauchmission steht an – Mast der „Verity“ soll gekürzt werden

Nun soll untersucht werden, warum die „Verity“ so schnell untergegangen ist. Das Schiff könnte womöglich mit offenen Ladeluken unterwegs gewesen und nach dem Zusammenstoß rasch mit Wasser vollgelaufen sein, berichtete der NDR. „Das ist ein mögliches Szenario“, sagte BSU-Direktor Ulf Kaspera. Der Lukendeckel, der in der Nordsee gefunden wurde, könnte aber auch durch den Aufprall abgeflogen sein.

Aufgrund der erschwerenden Wetterbedingungen sind am Wochenende aber keine Bergungs- oder Sicherungsarbeiten vorgesehen, sagte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn. Der Bereich des untergegangenen Schiffes werde von der zuständigen Schifffahrtsbehörde überwacht.

Das Frachtschiff „Polesie“ liegt im Hafen. Infolge des Zusammenstoßes ist der Frachter „Verity“ in der Nordsee gesunken. Die Suche nach den vier vermissten Seeleuten wurde eingestellt. © Sina Schuldt/dpa

Für die kommende Woche steht dann eine heikle Tauchmission an. Die beiden Masten des gesunkenen Frachters sollen gekürzt werden, um mehr Wassertiefe zu erreichen, schilderte die Sprecherin. Dadurch werde die Schifffahrtsroute geschützt. Wie es mit dem Wrack des Schiffes weiter geht, ist zunächst offen. Sonaraufnahmen zeigten nach BSU-Angaben, dass das Schiff im Ganzen und aufrecht in etwa 30 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund lag.

Frachter-Unglück in der Nordsee: Obduktion der Leiche steht bevor

Die Leiche eines Seemannes wurde nach dem Zusammenstoß tot aus der Nordsee geborgen. Deshalb ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Hamburg wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Schiffsverkehrs. Eine Obduktion steht noch aus. Vier weiterhin vermisste Seeleute dürften inzwischen nicht mehr leben, so die Einsatzkräfte. Damit sind bei der Kollision vermutlich fünf Menschen ums Leben gekommen. Zwei Personen konnten aus der Nordsee gerettet werden.

Der Unfallort gilt als eines der meistbefahrenen Seegebiete weltweit. Vor der deutschen Küsten verlaufen zwei international wichtige Schifffahrtsrouten. Der Generaldirektion zufolge verkehren in der Bucht vor Helgoland mehr als 60.000 Schiffe pro Jahr. Trotz des tödlichen Zusammenstoßes gelte diese als eines der sichersten Reviere mit „ausgesprochen“ niedrigen Unfallzahlen. Erst vor wenigen Wochen gab es ein Unglück in der Nordsee: Ein Frachter, der tausende E-Autos geladen hatte, war in Brand geraten. (kas/dpa)