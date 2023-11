Wetter-Prognose für Dezember: 100-jähriger Kalender mit eindeutiger Vorhersage

Von: Tobias Utz

Wie wird das Wetter im Dezember 2023? Der 100-jährige Kalender und der Deutsche Wetterdienst liefern eine ähnliche Prognose.

München - Mit 2023 ist das sogenannte Marsjahr in Kraft getreten. Gemeint ist ein Zeitraum, der sich vom 22. März 2023 bis zum 21. März 2024 erstreckt. Im Allgemeinen zeichnet sich das Marsjahr zunächst durch trockene Bedingungen aus, bevor es feuchter wird.

Diesen Umstand greift der hundertjährige Kalender, welcher kontinuierliche Wetter-Prognosen liefert, auf. Die Wettervorhersagen des Kalenders gelten nicht nur für das gesamte Jahr, sondern auch für einzelne Tage, wobei sie aufgrund des siebenjährigen Zyklus auch für die Jahre 2016 und 2030 Gültigkeit besitzen.

Wetter in Deutschland: Was die Dezember-Prognose für uns bedeutet

Die Wettervorhersage für das Kalenderjahr 2023, von Januar bis Dezember, liefert detaillierte Prognosen für jeden Monat: so auch für den Dezember. Dieser wird laut dem hundertjährigen Kalender durch Frost, trübes Wetter mit Regen, Kälte und Eis gekennzeichnet sein. Ab dem 11. Dezember ist demnach Schneefall zu erwarten, und das kalte und ungemütliche Wetter hält bis zum Ende des Monats, rund um Weihnachten und Silvester, an.

Schneefall auf der Autobahn? Im Dezember 2023 laut mehreren Wetter-Prognosen gut möglich. (Symbolfoto) © Wang Jianwei / XinHua / dpa

Die Prognose für Dezember 2023 deutet auf eine kalte und eher trockene Periode hin, was die Auswirkungen auf verschiedene Bereiche wie die Landwirtschaft erheblich beeinflussen kann, heißt es im hundertjährigen Kalender. Die Winter sind in der Regel trocken, kalt und rau, was bedeutet, dass Tiere nicht zu lange auf der Weide bleiben sollten, um Schäden an Gras und Pflanzen zu vermeiden. Da es im Dezember sehr kalt und trocken sein wird, könnte dies auch Auswirkungen auf die Ernte und den Wuchs von Wein haben.

Datum Wetter-Prognose 1.-10. Dezember 2023 Frost, trübes Wetter mit Regen, Kälte und Eis 11.-18. Dezember 2023 Schneefall setzt ein 19. Dezember 2023 Es regnet 20.-31. Dezember 2023 Kaltes und ungemütliches Wetter Quelle: Hundertjähriger Kalender

Neben dem Wetter bietet der hundertjährige Kalender für 2023 auch Ratschläge und Vorhersagen für die Bereiche Anbau, Unwetter, Ungeziefer, Fische und Krankheiten. Zum Beispiel wird empfohlen, Gerste zeitig auf frischen und guten Feldern zu säen, während Erbsen und Linsen auf feuchten Feldern gesät werden sollten. Im Marsjahr gibt es demnach auch wenig Wind und Regen, aber schwere Gewitter können schnell Brände verursachen.

100-jähriger Kalender: Das sind die gesundheitliche Auswirkungen der Wetter-Prognose

Nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die menschliche Gesundheit kann von der Wetterprognose beeinflusst werden. Im Marsjahr gibt es viel hitziges Fieber und rote Ruhr, weshalb es demnach ratsam ist, immer zeitig zum Arzt zu gehen. Es ist wichtig, sich auf die vorhergesagten Wetterbedingungen vorzubereiten und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sowohl die landwirtschaftlichen als auch die gesundheitlichen Auswirkungen zu minimieren. Der hundertjährige Bauernkalender liefert hierfür eine wertvolle Orientierungshilfe und erlaubt es uns, das Wetter im Dezember 2023 und seine Auswirkungen besser zu verstehen und darauf zu reagieren.

Der Deutsche Wetterdienst spricht in einer 10-Tages-Prognose davon, dass mit Niederschlägen und Schneefall gerechnet werden müsse: „Unbeständig mit Niederschlägen, teils bis in tiefe Lagen als Schnee. Etwas zurückgehende Temperaturen“, heißt es in einer Prognose für den Monatswechsel von November auf Dezember 2023. Unabhängig von der Einschätzung des 100-jährigen Kalenders und des DWD bleibt abzuwarten, wie das Wetter tatsächlich wird. (tu)

