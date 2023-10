Rauchgas-Warnung im Rhein-Erft-Kreis: „Gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen“

Von: Johanna Werning

In Frechen brennt es am Mittwoch auf Gut Clarenhof. Auf der NINA-Warnapp wurde eine Rauchgas-Warnung ausgelöst (Symbolbild). © Fabian Geier/Imago

Für Frechen und Pulheim wurde aufgrund eines Großbrandes eine NINA-Warnung ausgelöst. „Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden.“

Frechen – Großbrand in Frechen: Am Mittwochabend wurde eine NINA-Warnung für Teile im Rhein-Erft-Kreis ausgelöst. Grund dafür ist ein Großbrand auf Gut Clarenhof. Durch den Brand „kommt es zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag“, heißt es in der NINA-Warnapp. „Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden.“ Genaue Angaben zur Brandursache hat die Leitstelle zunächst nicht mitgeteilt.

