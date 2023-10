„Nicht bloß ein Frachtstück“: Zufälliger Sensationsfund in der Ostsee

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Ein Hobbytaucher findet mitten in der Ostsee eine Schiffskanone. Forscher untersuchen das Fundstück und stellen fest: Es ist die älteste Artilleriewaffe Europas.

Marstrand – Die Ozeane dieser Welt sind immer wieder für Sensationen gut. Gerade erst wurde in der Ostsee bei Routine-Arbeiten ein spektakulärer Fund gemacht. Und auch das goldene Ei am Meeresboden des Pazifik sorgte für Aufsehen. Nun gelang einem Hobbytaucher vor der schwedischen Küste eine bemerkenswerte Entdeckung: In 20 Metern Tiefe fand er eine Kanone aus dem 14. Jahrhundert, die etwa 100 Jahre älter ist als bisherige Funde und somit als älteste sicher datierte Schiffswaffe Europas gilt. Das Relikt gibt einzigartige Einblicke in die frühe Schiffsartillerie.

Zufallsfund in der Ostsee: Ein Hobbytaucher findet mitten im Meer eine Schiffskanone. Es ist die älteste Artilleriewaffe Europas. © Bo Niklasson/ Bohusläns Museum

Taucher mit zufälligem Sensationsfund in der Ostsee – „nicht bloß ein Frachtstück“

Den Zufallsfund machte der ahnungslose Mann etwa fünf Kilometer südwestlich der Insel Marstrand an der schwedischen Westküste auf offener See. Das sensationelle Stück lag am Fuße der großen Untiefe Hannehakarna, teilweise vergraben im Sediment in einer Wassertiefe von etwa 20 Metern. Dem Entdecker, einem örtlichen Taucher, der zunächst nicht verstand, was er gefunden hatte, gelang es, das schwere Stück an die Oberfläche zu bringen.

Zufallsfund in der Ostsee: Ein Hobbytaucher findet mitten im Meer eine Schiffskanone. Es ist die älteste Artilleriewaffe Europas. Blick in das Kanonenrohr mit den Resten der Pulverkartusche. © Staffan von Arbin/ The Mariner’s Mirror,

Einige Zeit später, nachdem er die Bedeutung des Fundes erahnt hatte, meldete er seine Entdeckung dem Schifffahrtsmuseum in Göteborg. Das Schifffahrtsmuseum wiederum wandte sich an das regionale Bohuslans-Museum und bat um Rat. Forscher nahmen sich des besonderen Meeresfundes an – und veröffentlichten nun die Ergebnisse ihrer Untersuchungen im Fachmagazin The Mariner‘s Mirror.

Zufallsfund in 20 Metern Tiefe: Hobbytaucher findet die älteste Schiffskanone Europas

„Unser Wissen über die frühesten Formen von Schießpulver-Waffen und ihre Nutzung in Europa ist überraschend mager“, erklären Staffan von Arbin und sein Team von der Universität Göteborg. Bisher gab es nur wenige Informationen darüber, wann Schiffe erstmals mit Kanonen ausgerüstet wurden.

Die meisten historischen Berichte über Schiffskanonen stammten erst aus dem 15. Jahrhundert. Die neu entdeckte Kanone ändert jedoch diese Wissenslücke. Sie wurde in rund 20 Meter Tiefe allein, ohne umgebendes Schiffswrack oder andere Trümmerteile, gefunden. Bauweise und Material deuten darauf hin, dass die Entwicklung der Schiffskanonen zu dieser Zeit noch in den Anfängen steckte.

„Das älteste Stück Artillerie, das jemals entdeckt wurde“: Im Kanonenrohr steckt sogar noch Pulver

Die Forscher konnten sogar Reste einer Pulverkartusche in der Pulverkammer am hinteren Ende des etwa 50 Zentimeter langen Geschützes identifizieren. „Dies spricht dafür, dass diese Kanone Teil der Schiffsbewaffnung war und nicht bloß ein Frachtstück.“

Sieben gruselige Strandfunde: Ungeklärte Geheimnisse der Tiefsee Fotostrecke ansehen

Die Analyse der Stoffreste ermöglichte den Forschern die Datierung der Kanone mittels Radiokarbondatierung auf die Zeit zwischen 1285 und 1399. „Damit ist die Marstrand-Kanone nicht nur älter als jeder andere Fund von Schiffsartillerie in Europa, sie ist auch das älteste Stück Artillerie, das jemals entdeckt wurde“, so von Arbin und seine Kolleginnen in der Veröffentlichung.

„Wollen das Schiff zu dieser Schiffskanone finden“: Forscher begeistert über Sensations-Fund

Die geringe Größe der Kanone bestätigt, dass Seeschlachten im 14. Jahrhundert noch anders abliefen als später: Die Artillerie wurde primär aus der Nähe als Waffe gegen die Besatzung des gegnerischen Schiffs eingesetzt, ähnlich wie bei der Belagerung von Burgen und anderen Befestigungen an Land.

Die chemische Analyse der Kanone ergab, dass sie aus einer Kupferlegierung mit 14 Prozent Blei sowie kleinen Beimischungen von Zinn, Antimon und Arsen gefertigt war. Diese ungewöhnliche Legierung machte das Material spröde und hätte dazu führen können, dass die Kanone explodiert, wenn sie häufiger abgefeuert worden wäre. Die negativen Auswirkungen des Bleis im Kanonenmetall waren zu dieser Zeit offenbar noch nicht vollständig verstanden.

Die Forscher planen nun, nach weiteren Trümmerteilen zu suchen: „Als Nächstes wollen wir natürlich versuchen, das Schiff zu dieser Schiffskanone zu finden“, erklärt von Arbin. „Es ist zwar wahrscheinlich stark degradiert und zerbrochen, aber wenn wir eine gründliche Durchsuchung der Fundstätte und ihrer Umgebung durchführen, könnten wir noch Trümmer des Schiffswracks finden.“