Norbert Blüm ist gestorben

Bonn - Norbert Blüm ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Wie der Sohn des ehemaligen Arbeits- und Finanzministers mitteilte, starb Blüm am Freitag in Bonn.

Norbert Blüm war von 1972 bis 1982 Mitglied des Deutschen Bundestags. Von 1982 bis 1998 war Blüm als Teil der Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.

Norbert Blüm: Der Satz zur Rente wurde zum Sprichwort

Große Aufmerksamkeit erregte Blüm einst mit einer Plakataktion im Jahr 1986, als er sich im Kittel vor einer Litfaßsäule fotografieren ließ. Hinter ihm prangte der Spruch: „Denn eins ist sicher - die Rente.“ Der Satz „Die Rente ist sicher“ wurde daraufhin ein beliebtes Sprichwort.

Auch mit über 80 Jahren war Blüm noch jederzeit bereit, diesen Satz zu verteidigen. „Und zwar mit einer gewissen Wut im Bauch“, wie er versicherte. Blüm sagte von sich selbst, er wäre ein „alter Rummel-Boxer“, der den Schlagabtausch brauche. Er war ein kleiner, aber kompakter und beweglicher Mann, der noch im hohen Alter einen festen Händedruck hatte und einem direkt in die Augen sah.

Norbert Blüm galt als „Herz-Jesu-Marxist“

Blüm war der einzige Bundesminister der Kohl-Ära, der gleichzeitig Mitglied der IG Metall war. Er galt als „Herz-Jesu-Marxist“, als überzeugter Anhänger der katholischen Soziallehre. In seiner Jugend war der Arbeitersohn aus Rheinhessen Pfadfinder und Messdiener gewesen, bevor er sich als Werkzeugmacher bei Opel in seiner Geburtsstadt Rüsselsheim verdingte. Dann machte er Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und studierte in Bonn Philosophie, Germanistik, Geschichte und Theologie.

Nach seinem Ausscheiden aus der Bundespolitik engagierte sich Blüm weiterhin sozial, schrieb Bücher, trat als Talkshowgast im Fernsehen auf und machte sogar Kabarett.

Blüm war seit 1964 mit Marita Blüm verheiratet, die er während des Studiums kennengelernt hatte. Das Paar bekam drei Kinder: zwei Töchter und Sohn Christian, der Mitglied der Kölschrock-Band Brings ist. (dil/dpa)