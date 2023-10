Vermisste Marie Sophie (14) aus Hessen tot: Polizei ermittelt weiter

Von: Ulrike Hagen, Kilian Bäuml, Jennifer Lanzinger, Sarah Neumeyer

Kerzen, Blumen und ein großer Plüschteddy sind vor einem Zaun am Fundort zu sehen. Am Donnerstag war die Leiche einer vermissten 14-Jährigen aus Nordhessen in einem Waldstück gefunden worden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen © Swen Pförtner/dpa

Die Suche nach der seit Mittwochabend vermissten 14-jährigen Marie Sophie aus Bad Emstal endete am Donnerstagabend mit trauriger Gewissheit.

Update von 13.30 Uhr: Zwei Tage nachdem ein 14-jähriges Mädchen in Bad Emstal in Nordhessen tot aufgefunden wurde, laufen die Ermittlungen weiter. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Weitere Details nannte er mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft allerdings nicht.

Dutzende Kerzen und Polizeiflatterband waren am Samstag noch am Feldweg in Bad Emstal zu sehen, wo die Leiche gefunden wurde. Zahlreiche Blumen und ein großer, weißer Plüschteddy lagen an einem Zaun. Auf Zetteln und Steinen vor der Schule des Mädchens stand „Warum??? - Ruhe in Frieden“ und „Wir vermissen dich“.

Tante von Marie Sophie äußert sich zu mutmaßlichem Täter: „Wenn ich dich nicht haben kann, dann niemand“

Update von 7.34 Uhr: Nach dem Tod einer 14-Jährigen aus Nordhessen hat sich ein weiteres Familienmitglied des Mädchens zum mutmaßlichen Täter geäußert. Der 20-jährige Bekannte von Marie Sophie habe angeblich eine Beziehung gewollt. „Sie fühlte sich noch zu jung. Daraufhin hätte er wohl gesagt: ‚Wenn ich dich nicht haben kann, dann niemand‘“, sagt eine Tante gegenüber der Bild.

Auch die Mutter des Mädchens hatte sich bereits öffentlich zu dem 20 Jahre alten Tatverdächtigen aus dem Landkreis Kassel geäußert. Demnach hätten die beiden eigentlich keinen Kontakt haben sollen. „Aber er war halt besessen von ihr“, sagte sie in einem Gespräch mit RTL. Für die Mutter sei schnell klar gewesen: „Ich habe sofort gesagt, wer es war“.

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Mann um einen „einen freundschaftlich Bekannten des Opfers“. „Ich habe die beiden seit einem Monat regelmäßig zusammen gesehen“, sagte ein Busfahrer gegenüber der Bild. Gegen den 20-Jährigen erging am Freitag nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Vermisste Marie Sophie aus Hessen tot aufgefunden: 20-jähriger Mann in U-Haft

Update vom Samstag, 30. September, 6.09 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Mord an einer 14-Jährigen aus Nordhessen laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Ein 20 Jahre alter Bekannter des Mädchens soll für den Tod der Schülerin verantwortlich sein. Gegen ihn erging am Freitag nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Update von 18.32 Uhr: Nach dem Tod der 14-jährigen Marie Sophie aus Bad Emstal zeigen sich die Einwohner des Ortes erschüttert über die Geschehnisse. „Es ist schrecklich. Das ganze Dorf ist entsetzt, dass so etwas bei uns passiert“, sagte eine Einwohnerin. Ihre Tochter besuche eine Parallelklasse des Opfers und habe mit ihr die Grundschule abgeschlossen.

Sie sei sehr erleichtert, dass bereits ein Tatverdächtiger ermittelt worden sei, so die Frau. „Sonst müsste meine Tochter weiterhin Angst haben.“ Bislang habe sie sich in Bad Emstal immer sicher gefühlt. „Es wird jetzt etwas Zeit brauchen, bis der Ort das verarbeitet hat.“

Bei dem tatverdächtigen Mann wurden mehrere Beweismittel sichergestellt, dazu gehört auch das Handy der Toten. Er wurde noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes anordnete.

Auch der Bürgermeister von Bad Emstal, Stefan Frankfurth (SPD), zeigt sich erschüttert. „Wir sind schockiert über das gestern Abend bei uns in der Gemeinde Geschehene“, teilte er am Freitag mit. Die Anteilnahme der Bevölkerung sei überall zu spüren, die Presse nicht zu übersehen. Weiter bat Frankfurth darum, den Angehörigen ihren Raum für Trauer zu lassen.

Vermisste Marie Sophie (14) aus Hessen tot: Tatverdächtiger festgenommen

Update von 15.10 Uhr: Nach der Obduktion des Leichnams eines 14-jährigen Mädchens, das in einem Waldstück im nordhessischen Bad Emstal tot gefunden wurde, gehen die Ermittler von einer Gewalttat aus. Dies sei das vorläufige Ergebnis der am frühen Nachmittag abgeschlossenen Obduktion, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag gemeinsam mit. Der am Vorabend in Bad Emstal festgenommene Tatverdächtige sei weiter im Polizeigewahrsam. Der 20-Jährige solle in zeitlichem Zusammenhang mit dem Verschwinden der Jugendlichen im Bereich des Waldrandes gesehen worden sein, hieß es. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Bekannten des Mädchens handeln.

Die Einwohner in Bad Emstal sind erschüttert über den Tod der 14-jährigen Marie Sophie und haben Kerzen zum Andenken aufgestellt. © Nicole Schippers/dpa

Die Polizei habe den Mann bereits im Rahmen der Suche nach der seit Mittwoch vermissten Jugendlichen befragt. Nachdem die Leiche der 14-Jährigen dann gefunden wurde, sei er aufgrund seiner seinerzeit gemachten Angaben „in den Fokus der Ermittlungen“ gerückt. Eine Durchsuchung seiner Person und auch einer Wohnung, in der er sich zuvor aufgehalten hatte, habe den Anfangsverdacht bekräftigt. So seien bei ihm das Mobiltelefon des Opfers sowie weitere Beweismittel gefunden und sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft werde Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls stellen, die Vorführung vor den Haftrichter solle noch am Freitag erfolgen.

Vermisste Marie Sophie (14) aus Hessen tot: Mutter spricht nach Festnahme - „Er war halt besessen von ihr“

Update von 14.35 Uhr: Die vermisste Marie Sophie aus Hessen ist tot. Nach dem Fund einer Frauenleiche herrscht traurige Gewissheit, die Polizei bestätigte am Vormittag eine Festnahme. Im Gespräch mit RTL äußerte sich nun die Mutter der 14-Jährigen. Demnach habe der 20-Jährige noch aktiv bei der Suche nach dem Teenager geholfen. „Derjenige hat noch mit uns kommuniziert, die ganze Zeit, wollte uns eigentlich noch helfen“, so die Mutter gegenüber dem TV-Sender. Doch für die Mutter sei schnell klar gewesen: „Ich habe sofort gesagt, wer es war“.

Wie RTL weiter berichtet, habe die Mutter auf die Frage, ob ihre Tochter mit dem nun Tatverdächtigen befreundet gewesen sei, geantwortet: „Kann man so sagen, kann man nicht so sagen“. Demnach hätten die beiden eigentlich keinen Kontakt haben sollen, doch: „Aber er war halt besessen von ihr“. Mehr könne und dürfe sie aktuell nicht sagen, so die Mutter in dem kurzen Gespräch weiter.

Vermisste Marie Sophie (14) aus Hessen tot: Polizei meldet Festnahme - Junger Mann dringend tatverdächtig

Update von 10.45 Uhr: Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitagvormittag erklären, haben die umfangreichen Ermittlungen Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Demnach wurde noch am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein Bekannter des Opfers in Bad Emstal festgenommen. „Es handelt sich bei ihm um einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Kassel mit deutscher Staatsangehörigkeit. Aufgrund weiterer Ermittlungen und Durchsuchungen konnten die ersten Verdachtsmomente gegen ihn erhärtet werden“, so die Polizei in dem Statement weiter. Der junge Mann sei inzwischen dringend tatverdächtig, für den Tod des Mädchens verantwortlich zu sein.

Wie die Polizei in der Mitteilung gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kassel erklärt, hatte ein Mann beim Holzmachen den Leichnam der jungen Frau bei einer Baumgruppe am einem Feldrand außerhalb der Ortschaft im Bereich eines Holzstapels entdeckt und umgehend die Polizei verständigt. Die genaue Todesursache sei weiter unklar, die Obduktion der 14-Jährigen laufe aktuell.

Vermisste Marie Sophie tot aufgefunden: Polizeisprecher äußert sich

Update von 9.30 Uhr: Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Wald in Hessen schließt die Polizei Fremdverschulden weiterhin nicht aus. „Die Obduktion der Verstorbenen läuft aktuell“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Bei der Suche nach der Jugendlichen war am späten Donnerstagnachmittag die Leiche in dem Waldstück nahe dem kleinen Ort Bad Emstal entdeckt worden. Die Todesursache war zunächst unklar. Die Ermittler erhofften sich, dass die Obduktion Aufschluss darüber gebe, wie die Schülerin zu Tode kam, erklärte der Polizeisprecher. Offen blieb vorerst auch, wer die Leiche gefunden hat. Dazu werde man sich zunächst auch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern, sagte er.

Der Fundort der Leiche war am Donnerstagabend weiträumig abgesperrt worden. Die Feuerwehr half dabei, das Gelände auszuleuchten, damit Kriminalpolizei und Spurensicherung bis in die Nacht ihrer Arbeit nachgehen konnten. Auch eine Drohne setzten die Ermittler dabei ein. Die Spurensicherung sei gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen abgeschlossen worden, sagte der Sprecher. Lediglich ein paar Restarbeiten würden am Freitag am Fundort noch durchgeführt. Im Laufe des Tages werde die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kassel über den aktuellen Ermittlungsstand berichten.

Vermisste 14-Jährige aus Hessen tot: „Identität der gefundenen Toten steht zweifelsfrei fest“

Ursprungsmeldung vom 29. September: Bad Emstal – Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am in einem abgelegenen Waldgebiet nahe des Bad Emstaler Ortsteils Sand im Landkreis Kassel scheint es nun traurige Gewissheit zu geben: Es handelt sich bei der Toten um das am Mittwochabend von Zuhause verschwundene 14-jährige Mädchen.

„Die Identität der gefundenen Toten steht zweifelsfrei fest“, erklärte Ulrike Schaake von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Nordhessen gegenüber merkur.de von IPPEN.MEDIA am Freitagmorgen.

Vermisste 14-jährige Marie Sophie aus Nordhessen: Mädchenleiche in Wald gefunden

„Im Rahmen der Suche nach der seit gestern vermissten 14-Jährigen aus Bad Emstal ist in einem Waldgebiet bei Bad Emstal-Sand gegen 17:30 Uhr eine leblose junge weibliche Person gefunden worden“, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Ob es sich bei der Leiche um das vermisste Mädchen handelt, stand zunächst nicht zweifelsfrei fest.

Tragische Gewissheit: Vermisste 14-Jährige tot im Waldgebiet bei Bad Emstal gefunden

Nun gibt es traurige Gewissheit, wie die Kasseler Kriminalpolizei mitteilte. Man gehe davon aus, „dass es sich bei der tot aufgefundenen, jungen weiblichen Person um die seit gestern vermisste 14-Jährige aus Bad Emstal handelt, nach der die Polizei bereits gesucht hatte.“

Vermisste 14-Jähriger aus Nordhessen: Spurensicherung abgeschlossen, morgen Obduktion

Nach Angaben von Pressesprecherin Schaake ist die Spurensicherung vor Ort, die bis tief in die Nacht dauerte, abgeschlossen. „Morgen findet die Obduktion statt, die Aufschluss darüber geben soll, was genau passiert ist“, sagte Schaake dem merkur.de.

Ein Mitarbeiter der Spurensicherung geht zum Fundort. In Bad-Emstal, im Landkreis Kassel, ist eine Frauenleiche entdeckt worden. Die Polizei schloss am Donnerstagabend ein Verbrechen nicht aus. © Swen Pförtner/dpa

Vermisstes Mädchen in Nordhessen gefunden: Polizei suchte nach Zeugen

Seit Donnerstagmittag hatte die Polizei öffentlich nach dem vermissten Mädchen aus Bad Emstal-Sand gesucht und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Parallel dazu fand eine intensive Suchaktion im Waldgebiet statt, bei der schließlich einige Kleidungsstücke des Mädchens gefunden wurden. Die 14-Jährige hatte am Mittwochabend (27.09.2023) gegen 18.30 Uhr ihr Zuhause verlassen und war danach nicht mehr zurückgekehrt.

Die Gemeinde ist in tiefer Betroffenheit um den Tod des vermissten 14-jährigen Mädchens vereint, wie die hna.de berichtet. Hunderte Menschen bekundeten ihr Beileid online, während vor Ort Kerzen für die verstorbene Jugendliche entzündet wurden.

Ein Fremdverschulden kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden.: „Weitere Erkenntnisse werden erst nach der voraussichtlich morgen stattfindenden Obduktion bekannt gegeben werden können“, so Ulrike Schaake. (mit dpa)