Not-OP nach Messerstecherei in Neresheim

Symbolbild © Adobe Stock

Ein Schwerverletzter und ein 39-Jähriger in Haft sind die Folgen eines Streits zweier betrunkener Arbeitskollegen am Samstagabend in der Klosterstadt im Ostalbkreis. Mehr dazu lesen Sie hier:

Am Samstagabend um kurz vor 20 Uhr kam es in Neresheim zwischen zwei stark alkoholisierten Männern zu einem Streit, in dessen Verlauf ein 38-Jähriger seinen 39-jährigen Arbeitskollegen mutmaßlich mit einem Messer in den Bauch stach. Das Opfer musste umgehend notoperiert werden. Über die Hintergründe und Folgen der Messerstecherei lesen Sie bei der Schwäbischen Post.