Notbremse in Stuttgart: Nicht jeder Friseur muss schließen

In Stuttgart zieht die „Notbremse gegen das Coronavirus in Baden-Württemberg. Betroffen sind auch Friseurbetriebe - jedoch nur, wenn dort kein Meister arbeitet.

Stuttgart - Eigentlich sind die Straßen der Landeshauptstadt Stuttgart gut besucht: Menschen gehen von Geschäft zu Geschäft, gönnen sich einen Kaffee oder essen ein Eis, sitzen auf der Wiese im Schlossgarten und genießen das Zusammensein. Seit über einem Jahr ist jedoch Schluss damit, denn auch Stuttgart ist schwer gebeutelt vom Coronavirus in Baden-Württemberg. Lange mussten die Geschäfte auf der Königsstraße schließen und der Schlossplatz ist oft wie leergefegt. Ab Mittwoch greift in Stuttgart die Corona-Notbremse. Wie BW24* berichtet, gibt es eine absurde Corona-Regel in Stuttgart: Nur Friseurmeister dürfen weiterhin öffnen.

*BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.