Schnee bis ins Flachland möglich: Großer „Arctic Outbreak“ steht Deutschland bevor

Von: Christoph Gschoßmann, Alina Schröder

Der November war nass, der Dezember könnte jetzt richtig eisig werden. Meteorologen sehen Anzeichen für einen „Arctic Outbreak“ in Deutschland.

München – Zuletzt ist das Wetter in Deutschland eher nass und grau – von einem goldenen Herbst kann wahrlich nicht die Rede sein. Der November sei bislang ungewöhnlich feucht gewesen und das Niederschlagssoll bereits übertroffen, sagte Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Doch nun bahnt sich eine frostige Überraschung an: Der Winter soll mit voller Wucht einkehren, wie bereits in Teilen Österreichs.

Der Herbst 2023 ist der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Laut Meteorologe Dominik Jung von wetter.net seien die milden Tage jetzt aber „erstmal gezählt“. Obwohl im Südwesten Deutschlands am Sonntag (19. November) noch 17 Grad gemessen wurden, könnten die Temperaturen Ende November laut Jung kaum über fünf Grad steigen. „Am Wochenende brettert der Frühwinter so richtig rein“, prophezeite Jung.

Winter-Wetter in Deutschland? Meteorologen sind sich einig

Ab Freitag (24. November) rutscht der Jetstream laut Jung weiter nach unten und befindet sich dann über Südwestdeutschland. Besonders in der Nacht auf Samstag (25. November) könnte eine weiße Überraschung kommen: Bis in tiefe Lagen soll es dann schneien. Im Osten, in der Mitte von Deutschland und im Süden ist eine weiße Decke auch im Flachland möglich. Die Temperaturen sollen sich um die 0 Grad bewegen. In einer Höhe von 1500 Metern könnten die Temperaturen auf unter minus zehn Grad fallen. Bislang hielt sich der Jetstream weiter nördlich auf – und versperrte damit der kalten Luft aus Skandinavien den Weg nach Deutschland.

Johannes Habermehl, Meteorologe bei daswetter.com, stimmte den Prognosen zu und spricht von einem „Artic Outbreak“, zweifelte jedoch noch daran, ob Schnee die tieferen Lagen erreichen wird: „Die optimistischen Berechnungen zeigen, dass die Kälte möglicherweise kaum bis zu uns vordringt. Lediglich im Norden könnte es nachts zu Frost kommen. Diese Modelle präsentieren eine alternative Version der Geschichte, in der Tiefdruckgebiete mit milderer Luft den befürchteten Wintereinbruch abschwächen.“

Wetter in Deutschland: DWD-Vorhersage für die kommenden Tage

Freitag (24. November) Wechsel aus Sonne, Wolken und Schauern, oberhalb 300-600 Metern meist Schnee oder Schneeregen, 4 bis 10 Grad Samstag (25. November) wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern, im Westen als Regen, sonst als Schnee oder Schneeregen, 0 bis 7 Grad Sonntag (26. November) Schneefallgrenze bei 300-500 Metern, Höchstwerte im Osten und Süden -1 bis 3, sonst 3 bis 6 Grad Montag (27. November) im Norden und Nordosten gebietsweise Sonnenschein, in den anderen Gebieten stark bewölkt und teils Regen, teils Schnee, 0 bis 6 Grad Dienstag (28. November) im Süden und der Mitte stark bewölkt und gebietsweise bis in tiefe Lagen Schneefall, im Norden Auflockerungen, -2 bis 3 Grad Quelle: dwd.de

„Nähern uns langsam dem Winter an“: Jetstream soll kalte Luft bringen

Der November war bereits sehr regenreich. Von Monatsbeginn bis Samstag (18. November) verzeichneten die Meteorologen 130 Prozent der Regenmenge, die im Durchschnitt in den Novembertagen von 1991 bis 2020 fiel. „Der November geht ja noch eine Weile, das kann noch mehr werden“, so Herold.

Laut Jung „nähern wir uns in den kommenden Tagen langsam dem Winter an“. Für alle Winterfans also eine gute Nachricht. Doch bleibt das frostige Winter-Wetter auch bis Weihnachten? Ein Meteorologe wagt eine erste Prognose. (cgsc/dpa)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Alina Schröder sorgfältig überprüft.