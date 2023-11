Nächster Herbststurm rauscht an: In welchen Regionen starke Orkanböen drohen

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Ein neuer Herbststurm fegt über Deutschland – stellenweise sind sogar Orkanböen möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwetter.

Kassel – Das schmuddelige Herbst-Wetter hat Deutschland voll im Griff. Während es in einigen Regionen des Landes bereits den ersten Schnee gab, wird es nun ungemütlich. Meteorologen kündigten das nächste Sturmtief an.

Wetter in Deutschland: Herbststurm zieht auf – Orkanböen möglich

Der Herbststurm befindet sich am Sonntag (12. November) noch über dem Ärmelkanal, danach soll er am Montag (13. November) besonders den Westen und Süden der Bundesrepublik treffen, prognostizierte Wetter-Experte Georg Haas von wetter.com. Nördlich der Mittelgebirge könnte das Wetter am Sonntagnachmittag aufklaren – die Sonne kommt hinter den Wolken hervor.

Tornados, Wüstenstürme, Zyklone: 10 Wetterphänomene, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Im Südwesten kündigt sich dagegen der Sturm mit ersten Schauern an. „Die heftigsten Böen wird es im Schwarzwald geben“, erklärte Haas. Demnach drohen auf dem Feldberg sogar Orkanböen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) seien einzelne Sturmböen bis in tiefe Lagen nicht ausgeschlossen.

Zudem warnt der DWD vor Unwettern im Südschwarzwald mit bis über 90 Liter Regen und im Oberallgäu mit bis über 140 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch in Nordrhein-Westfalen wird es mit bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter ungemütlich. „Da werden die Flusspegel deutlich ansteigen“, sagte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Besonders am Rhein werde ein Anstieg bis zu 2,50 Metern erwartet.

Sturm-Alarm in Deutschland: „Ein Tief kommt nach dem anderen“

Mit viel Regen geht es in der Südwesthälfte dann auch am Montag weiter. Sicht auf Besserung scheint es am Dienstag (14. November) noch nicht zu geben. Es bleibt wechselhaft, mit vielen Wolken und kräftigen Schauern, weiß Haas. Windig wird es dann vor allem in Sachsen.

Auf Deutschland rauscht der nächste Herbststurm zu. © Matthias Bein/dpa

„Ein Tief kommt nach dem anderen“, erklärte dagegen Jung. Ihm zufolge drohen im Norden Deutschlands am Mittwoch (15. November) erneut schwere Sturmböen bis in tiefe Lagen. Erst Anfang November rauschten extreme Orkanböen über Deutschland hinweg. „Die Westwetterlage bläst uns die milden Luftmassen ins Land“, erklärte Jung. Dabei seien die angekündigten Temperaturen deutlich zu warm für diese Jahreszeit.

So sagt der DWD die Höchstwerte in den kommenden Tagen voraus:

Sonntag (12. November): 3 bis 10 Grad

Montag (13. November): 7 bis 17 Grad

Dienstag (14. November): 6 bis 15 Grad

Mittwoch (15. November): 8 bis 14 Grad

Herbst-Wetter in Deutschland: November deutlich zu mild

Mit viel Regen könnte es bis Ende November weiter gehen, meldete das amerikanische Wettermodell NOAA. Betroffen sind demnach vor allem die Mitte und der Süden des Landes. In höheren Lagen ist laut Jung zeitweise sogar Schnee möglich.

Insgesamt sei der November in diesem Jahr zu mild. „Wir haben bisher den wärmsten November seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“, informierte Jung. Zwar könne sich das nochmal ändern, die Prognosen würden jedoch milde Temperaturen voraussagen. Auch der bevorstehende Winter könnte Meteorologen zufolge diesmal deutlich zu warm ausfallen. (kas)