Sturm-Nacht rauscht auf Deutschland zu – akute Hochwassergefahr wegen Regenmassen

Von: Marcus Giebel

Das Herbstwetter zeigt sich ziemlich ungemütlich. Überall in Deutschland fällt viel Regen und es wird stürmisch. Auch Schnee ist offenbar möglich.

Offenbach – Das Wetter in Deutschland ist aktuell zum Weglaufen. Der Herbst zeigt sich von seiner nassen und stürmischen Seite. Und eine wirkliche Wetterwende ist im November sobald nicht in Sicht. Stattdessen warten weiter enorme Regenmengen, die sich über alle Landesteile ergießen.

Wetter in Deutschland: Viel Regen im Rest der Woche erwartet

Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung prognostiziert das deutsche Wettermodell bis Montagmorgen neue Niederschläge. In der Landesmitte sind demnach nochmal 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter zu erwarten, der Südwesten kann sich auf zusätzliche 80 bis 90 Liter Regen gefasst machen, am Alpenrand sollen es sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter werden.

Bis zum 1. Dezember sagt das amerikanische Wettermodell im Südwesten insgesamt bis zu 140 Liter Regen vorher. „Das heißt, die Hochwassergefahr bleibt besonders im Südwesten sehr, sehr hoch“, verdeutlicht Jung, demzufolge auf dem Rhein sogar die Pegel-Marke von 7,80 Meter überschritten werden könnte, bei der die Schifffahrt eingestellt werden muss.

Der Regenschirm als ständiger Begleiter: Im November kommt nicht viel Gutes von oben. © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Wetter im November: Sturmtief in Nacht zu Freitag bringt für Süden schweren Sturm

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verweist auf stürmisches Wetter. So sind für Mittwoch in der Mitte und im Süden starke Böen von Windstärke 7 auf der Beaufortskala vorhergesagt, im Bergland können sogar Sturmböen aufziehen. Am Donnerstag bekommen das östliche und südöstliche Bergland demnach stürmische Böen der Windstärke 8.

Der Freitag könnte für den Süden weitere stürmische Böen parat halten, im Bergland ist auch mit schweren Sturmböen der Windstärke 10 zu rechnen. Jung erwähnt ein „kleines, aber feines Sturmtief“, das in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über die Landesmitte hinwegzieht.

Dem Wetterexperten zufolge wird es dann „besonders spannend“, in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen sei schwerer Sturm zu erwarten. Die Windgeschwindigkeiten betragen demnach bis zu 100 km/h, auf den Gipfeln im Schwarzwald können es auch bis zu 140 km/h werden, „ganz oben vielleicht sogar Orkanböen um die 150 Kilometer pro Stunde“. Jung beschreibt die Wetterlage als „sehr ruppig“ und warnt: „Im gesamten süddeutschen Raum muss man sehr, sehr vorsichtig sein.“

Wetter im Herbst: Temperaturen weiterhin relativ hoch für die Jahreszeit

Hinsichtlich der Temperaturen konstatiert Jung: „Die nächsten Tage bleiben noch relativ warm.“ Daher lasse sich schon jetzt festhalten: „Auf jeden Fall wird dieser Herbst im Bereich der drei wärmsten Herbste enden, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881.“

Schnee ist dennoch schon im November möglich – auch wenn Jung selbst zugibt, dass es sich dabei eher um ein Wetterraten als eine wirkliche Wetterprognose handelt. Denn die aktuellen Erwartungen sehen die Möglichkeit auf weiße Flocken in tieferen Lagen für den übernächsten Sonntag, also den Totensonntag. Dann könnte es deutlich kälter werden und „nasse Schneeflocken bis auf 200, 300 Metern“ fallen.

Bis dahin gilt aber: Es bleibt beständig ungemütlich. Hier spricht Jung von einer „Tiefdruckautobahn“, die durch Deutschland führt. „Der Jetstream, das Starkwindband, liegt genau hier in Mitteleuropa, und deswegen kommen die Tiefs immer wieder an uns vorübergezogen, bringen viel Wind und auch jede Menge Regen“, warnt der Experte von wetter.net.

Wolken über Deutschland: Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat keine guten Nachrichten für Sonnenliebhaber. © Screenshot wetter.net

Herbstwetter in Deutschland: Donnerstag im Südwesten 15 Grad und am Abend Dauerregen

Unter diesen Widrigkeiten bringt der Mittwoch neun Grad im Osten und zehn bis zwölf Grad in der Mitte. In der Nacht folgt eine „leichte Abkühlung“ bei drei bis sechs Grad.

Der Donnerstag bringe „die Ruhe vor dem Sturm“, der schon erwähnt wurde. Dabei bekommen der Westen und Südwesten am Abend bereits „kräftigen Dauerregen“ ab, am Nachmittag steigt das Thermometer im Südwesten aber nochmal auf bis zu 15 Grad an. Ansonsten bleibt es kühler, im Norden sind sieben oder acht Grad das höchste der Gefühle.

„Die Schneefallgrenze sinkt mal kurzzeitig auf 500, 600 Meter ab. Da kann es also stellenweise Schneeflocken geben, in den höheren Lagen der westdeutschen Mittelgebirge“, betont Jung. Für Freitag sind allenfalls acht Grad zu erwarten. Auch hier gilt: „Oberhalb von 400, 500 Metern kann es Schneeregen und Schnee geben, am Freitag besonders im Osten und im Südosten in höheren Lagen.“

Feld unter Wasser: Wie hier in Süddeutschland regnet in vielen Teilen des Landes seit Tagen ergiebig. © IMAGO / Bernd März

Herbstwetter im November: „Immer wieder sehr nass, sehr windig“

Leichte Besserung ist für Samstag in Sicht. Hier werden es am Oberrhein bis zu neun Grad, in anderen Landesteilen zwischen sechs und acht Grad. Rauf geht es mit den Temperaturen dann am Sonntag, der überwiegend zweistellige Werte im Gepäck hat. Mit bis zu 15 Grad im Südwesten. Allerdings bleibt es bewölkt und teilweise regnerisch.

In der neuen Woche ändert sich wenig. Acht bis elf Grad werden es am Montag, der sich laut Jung „immer wieder sehr nass, sehr windig, in den Hochlagen teilweise auch stürmisch“ präsentiert. Die folgenden Tage bieten ebenfalls Wolken und Regen in Kombination bei bis zu zehn Grad. Am Donnerstag wird es mit Höchstwerten von bis zu zwölf Grad etwas wärmer, allerdings bei „kräftigem Dauerregen“. Schauerliche Aussichten also. (mg)