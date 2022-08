9-Euro-Ticket läuft im September aus: NRW führt neues Angebot ein

Von: Oliver Schmitz

In NRW können ab September alle Inhaber eines ÖPNV-Abos kostenfrei landesweit fahren. Jedoch nur zu gewissen Zeiten. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Das 9-Euro-Ticket läuft bald aus, doch in NRW gibt es ein neues Angebot. Ab September können einige ÖPNV-Abos landesweit genutzt werden. Mit Einschränkungen.

Köln – Frühestens ab Ende 2022, wahrscheinlich eher Anfang 2023: Das ist der Zeitraum, in dem möglicherweise ein bundesweiter Nachfolger für das beliebte 9-Euro-Ticket kommen könnte. Doch bis dahin sollten wieder die alten Tarifzonen und Preise gelten. In Nordrhein-Westfalen wartet man derweil nicht so lange und bietet ab September einen eigenen Nachfolger an. Die Sonderaktion ist aber kein extra Ticket, sondern gilt automatisch für Inhaber eines ÖPNV-Abonnements in NRW. Zum Beispiel auch für die KVB in Köln.

24RHEIN zeigt, welches Ticket im September und Oktober in NRW auf das 9-Euro-Ticket folgt.

Die Abo-Aktion der Verkehrsverbände in NRW übernimmt somit den Faktor der einheitlichen Tarifzone. Die Abo-Inhaber können ohne Aufpreis im ganzen Bundesland Bus und Bahn fahren. Jedoch mit einer großen Einschränkung: Die Sonderaktion gilt nur zu gewissen Zeiten. Und zwar an Wochenenden, Ferien und Feiertagen im September und Oktober 2022. (os)