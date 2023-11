A57 zwischen Meerbusch und Krefeld am Wochenende gesperrt

Durch die Vollsperrung kann es auf der A57 bei Meerbusch und Krefeld zu Stau kommen. (Symbolbild) © Panama Pictures/Imago

Am Wochenende droht auf der A57 in NRW Stau. Die Autobahn wird zwischen Meerbusch und Krefeld in Richtung Niederlande gesperrt.

Köln – Am Wochenende wird ein Abschnitt der A57 zwischen Meerbusch und Krefeld in Fahrtrichtung Nijmegen gesperrt. Der Grund: Notwendige Instandsetzungsarbeiten. Täglich fahren auf der A57 in Nordrhein-Westfalen bis zu 120.000 Fahrzeuge, was zu erheblichen Abnutzungen führt. Die bevorstehende Sperrung ist eine Reaktion auf dadurch entstandene Schäden.

Wie sich diese A57-Sperrung auf den Verkehr auswirkt und welche Alternativen für Autofahrer bestehen, berichtet 24RHEIN.

