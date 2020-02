Betrunkener verursacht schweren Unfall und geht auf Polizisten los

In Bielefeld (NRW) hatte die Polizei mit einem betrunkenen Autofahrer einiges zu tun. Er verursachte erst einen Unfall und griff dann die Beamten an.

NRW/Bielefeld – Dieser Verkehrsteilnehmer machte den Beamten der Polizei am Sonntag (16. Februar) eine Menge Arbeit. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, nachdem der 48-Jährige in seinem Toyota gegen 18.30 Uhr einen Unfall verursacht hatte, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Doch anstatt Reue legte der Mann eine außerordentliche Aggressivität an den Tag. Die komplette Geschichte gibt es bei den Kollegen von owl24.de*.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.