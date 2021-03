Explosion in Bankfiliale – Polizei sucht Zeugen

In NRW fahndet die Polizei nach mehreren Tätern: Sie sprengten einen Geldautomaten und flüchteten.

Mitten in der Nacht musste die Polizei im Münsterland* zu einem Einsatz ausrücken: Im Kreis Coesfeld hatten Unbekannte einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Die Bankfiliale wurde dabei so stark beschädigt, dass Einsturzgefahr besteht.

Im Anschluss flohen die Unbekannten mit einem Auto vom Tatort – doch einen mutmaßlichen Täter konnte die Polizei noch vor Ort schnappen und festnehmen. Beim Nachrichtenportal msl24.de* aus Münster* lesen Sie mehr zu der Geldautomaten-Sprengung in Dülmen*. (*msl24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.)